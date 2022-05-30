В Черновицкой области депутат пыталась продать машину, предназначавшуюся для ВСУ
Супруги пытались продать предназначавшийся для ВСУ микроавтобус Volkswagen LT28 (Фото:Офис генпрокурора)
Правоохранители разоблачили в Черновицкой области местного депутата, которая вместе с мужем разворовывала гуманитарную помощь.
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Об этом в понедельник, 30 мая, сообщили в Офисе генерального прокурора.
Являясь председателем и членом благотворительной организации, супруги пытались продать за $4500 микроавтобус Volkswagen LT28, ввезенный в страну в качестве гуманитарной помощи для нужд ВСУ.
По данному факту было начато уголовное производство по ч. 3 ст. 201−2 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде крупного штрафа, либо лишения свободы на срок до 10 лет.
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