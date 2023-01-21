Общий залп — 36 Калибров. В Черном море находятся пять российских ракетоносителей

21 января, 12:11
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В Черном море находятся пять российских ракетоносителей (Фото:ОК Юг / Facebook)

В Черном море находятся пять российских ракетоносителей (Фото:ОК Юг / Facebook)

По состоянию на 21 января в Черном море зафиксированы пять российских носителей Калибров, общий залп — 36 ракет.

Об этом сообщают в Военно-морских силах ВСУ.

Отмечается, что в Черном море на боевом дежурстве всего 11 вражеских кораблей из них пять — носители крылатых ракет Калибр.

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В Азовском море враг держит на боевом дежурстве два корабля.

В Средиземном море находится 10 вражеских кораблей, из них пять носителей крылатых ракет Калибр, общий залп — 72 ракеты.

За сутки, в интересах России проход по Керчь-Еникальскому проливу совершили: в Азовское море — 35 судов, из них 15 судов двигались из пролива Босфор; в Черное море — 36 судов, из них восемь судов продолжили движение в направлении пролива Босфор.

Как отмечают в ВМС, РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS) на гражданских судах в акватории Азовского моря.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Черное море Крылатая ракета Боевые корабли Черноморский флот РФ Ракетный корабль Российский корабль Война России против Украины Калибр юг

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