23 октября 2018, вторник

В Чернобыльской зоне задержали группу из девяти сталкеров

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За сутки полицейские задержали девятерых сталкеров
Фото: полиция

За сутки полицейские задержали девятерых сталкеров

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС задержали группу из девяти сталкеров, которые незаконно проникли на закрытую территорию.

Об этом сообщили в полиции Киевской области.

Группу экстремальных туристов обнаружили возле отселенного села Залесье. Среди задержанных восемь мужчин и одна женщина 21, 24, 26, 34 и 43 лет.

Как отметили в полиции, это самое большое количество сталкеров, задержанных на территории зоны ЧАЭС за последнее время.

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На сталкеров составили административные протоколы по ст. 46-1 (нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Им грозит штраф от 20 до 30 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (340-510 грн).

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