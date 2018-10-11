11 октября 2018, четверг

В зоне отчуждения ЧАЭС задержали сталкеров, сумевших добраться до Припяти - полиция

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Задержанные пробрались в Припять, минуя контрольно-пропускные пункты

Задержанные пробрались в Припять, минуя контрольно-пропускные пункты

Правоохранители задержали в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС двух любителей экстремального туризма.

Как сообщили в управлении Нацполиции Киевской области, сталкеры, минуя контрольно-пропускные пункты, сумели добраться до отселенного города Припять.

Нарушителями оказались двое 18-летних киевлян. В отношении них составлены административные протоколы по ст. 46-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению).

Теперь им грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.

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