В зоне отчуждения ЧАЭС задержали сталкеров, сумевших добраться до Припяти - полиция

Правоохранители задержали в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС двух любителей экстремального туризма.
Как сообщили в управлении Нацполиции Киевской области, сталкеры, минуя контрольно-пропускные пункты, сумели добраться до отселенного города Припять.
Нарушителями оказались двое 18-летних киевлян. В отношении них составлены административные протоколы по ст. 46-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению).
- Читайте также: Полиция задержала автомобиль, салон которого был набит радиоактивным металлоломом из Чернобыльской зоны
Теперь им грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.
Лекции Нового Времени возвращаются!
Мы собрали известных экономистов и бизнесменов, влиятельных историков и мыслителей, и задали им один вопрос: «Что ждёт страну?»Посмотреть расписание
Комментарии
Правила комментирования