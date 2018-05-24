В Черниговской области испытали новый боевой модуль

В Черниговской области прошли успешные испытания нового боевого модуля.

Речь идет о разработке принципиально нового боевого модуля Конструкторского бюро ЛУЧ в партнерстве с представителями иностранной профильной компании.

Новый модуль может размещаться на шасси бронированной техники, а также оснащается современными управляемыми ракетами собственной разработки СКИФ и системой наведения, что позволяет использовать его для поражения неподвижных и подвижных бронированных целей, имеющих комбинированную, разнесённую или монолитную броню с динамической защитой, а также малоразмерных целей типа долговременных огневых точек, танков в окопе, легкобронированных объектов, вертолетов, зависших, надводных целей и живой силы противника в любое время суток.

Разработчики отчитываются, что "все ракеты попали точно в цель и выполнили свою задачу на 100 процентов".

Испытания с успешным результатом дали толчок к ускорению разработки этой модели.

Напомним, для первых испытаний Javelin в Украине применили настоящие танки.