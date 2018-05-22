Для первых испытаний Javelin в Украине применили настоящие танки - фото, видео

Во вторник, 22 мая, на полигоне украинской армии состоялись испытания противотанковых управляемых ракетных комплексов, где впервые протестировали американские Javelin.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

"Украинская Стугна и американский Джавелин точно и надежно уничтожили цели", - говорится в сообщении.

По его словам, для проверки эффективности впечатление целей "огонь велся не по макету, а по-настоящему танку".

Ранее президент Украины Петр Порошенко сообщил о первых испытаниях ВСУ ракетных комплексов Javelin. Испытания прошли успешно.