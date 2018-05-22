Для первых испытаний Javelin в Украине применили настоящие танки - фото, видео

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Ракеты Javelin должны сдержать российскую агрессию на Донбассе
Фото: СНБО

Ракеты Javelin должны сдержать российскую агрессию на Донбассе

Во вторник, 22 мая, на полигоне украинской армии состоялись испытания противотанковых управляемых ракетных комплексов, где впервые протестировали американские Javelin.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

"Украинская Стугна и американский Джавелин точно и надежно уничтожили цели", - говорится в сообщении.

По его словам, для проверки эффективности впечатление целей "огонь велся не по макету, а по-настоящему танку".

Ранее президент Украины Петр Порошенко сообщил о первых испытаниях ВСУ ракетных комплексов Javelin. Испытания прошли успешно.

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