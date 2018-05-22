В Черкассах военная прокуратура задержала судебного эксперта

Военная прокуратура задержала во время получения взятки сотрудника Черкасского отделения Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз.

Об этом у себя в Facebook сообщил спикер Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко.

"Судебный эксперт был задержан после получения четвертой части неправомерной выгоды в размере 1500 гривен", - написал он.

Кроме того, ранее был задокументирован факт системного получения задержанным взяток за "ускорение проведения комплексной психолого-психиатрической экспертизы и завышение суммы морально-материального ущерба".

"Сейчас решается вопрос о сообщение правонарушителю о подозрении по ч. 4 ст. 368-4 Уголовного кодекса Украины (от 4 до 8 лет с конфискацией имущества), избрание меры пресечения в виде содержания под стражей и наложения ареста на имущество", - добавил Лысенко.

Ранее сообщалось, что в Николаеве за взяточничество задержали главу аппарата Центрального райсуда.