В Николаеве за взяточничество задержали главу аппарата Центрального райсуда

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Задержанному может грозить до пяти лет лишения свободы
Фото: Pixabay

Задержанному может грозить до пяти лет лишения свободы

Правоохранители задержали в Николаеве руководителем аппарата Центрального районного суда.

Как сообщили в прокуратуре, чиновник вымогал у местной жительницы взятку в размере $1 тысячи.

Взамен он обещал положительное решение в пользу иска о предоставлении разрешения на выезд ребенка за границу.

"Его задержали во время передачи оговоренной суммы. Руководителю аппарата суда сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 УК Украины (злоупотребление влиянием). Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения", - говорится в сообщении.

Согласно указанной статье, чиновнику может грозить до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что глава аппарата горсуда в Днепропетровской области попался на взятке.

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