«Опасность очень высока». Власти Бучи призывают еще несколько месяцев не возвращаться в город 14 апреля, 10:23 Цей матеріал також доступний українською Возвращаться в Бучу пока опасно, заявили местные власти (Фото:REUTERS/Volodymyr Petrov)

Власти Бучи предупреждают, что еще несколько месяцев в город лучше не возвращаться.

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«Военные саперы просят еще некоторое время не возвращаться в города и поселки, которые были оккупированы россиянами. На этих территориях зафиксировано большое количество мин-ловушек. Опасность для вашей жизни очень высока», — говорится в сообщении Бучанского городского совета.

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Оккупанты используют не только растяжки и мины, которые подрываются от физического контакта. Зафиксировано использование современных ловушек с GSM-сенсорами и детекторами металла.

«То есть ловушка взорвется тогда когда вы с телефоном будете проходить в нужном месте. Увидеть такую ловушку тяжело даже профессиональному саперу. Но сенсоры имеют ограниченный ресурс активности, через месяц-два там садится батарейка», — отметили местные власти.

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В городском совете призывают еще несколько месяцев не возвращаться в Бучу.

«Эта местность останется навсегда опасной. К сожалению. Некоторые типы зарядов могут оставаться активными десятки лет. 100% гарантий разминирования территории нет. Поэтому прогулки в лесу и поиски грибов следует планировать в местах, куда россияне не добрались», — отмечается в сообщении.

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