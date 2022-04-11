Грозит до восьми лет: в Буче и Гостомеле разоблачили местных жителей, занимавшихся мародерством 11 апреля, 13:24 Цей матеріал також доступний українською Злоумышленники проникали в частные дома и крали оттуда бытовую технику и другое имущество (Фото:Александр Медведев / НВ)

Правоохранители разоблачили в Буче и Гостомеле девять местных жителей, занимавшихся мародерством.

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Об этом в понедельник, 11 апреля, сообщили в Киевской областной прокуратуре.

Злоумышленники проникали в частные дома, откуда похищали бытовую технику, инструменты, ценности, велосипеды и другое имущество граждан.

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По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 185 УК Украины (до восьми лет лишения свободы).

В отношении восьми подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей, вопрос об аресте еще одного фигуранта решается.

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