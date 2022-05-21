Продуктов хватит на 10 дней. В больнице Северодонецка осталось только три врача — глава Луганской ОВА

21 мая, 18:44
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Больница практически уничтожена россиянами, вблизи корпусов остается много неразорванных боеприпасов (Фото:Сергей Гайдай via Telegram)

Больница практически уничтожена россиянами, вблизи корпусов остается много неразорванных боеприпасов (Фото:Сергей Гайдай via Telegram)

В больнице Северодонецка Луганской области осталось всего три врача, им помогают пять медсестер.

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Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай со ссылкой на заявление руководителя коммунального некоммерческого предприятия Северодонецкая городская многопрофильная больница Романа Водяника.

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«На стационаре находятся 20 пациентов. Многопрофильная больница практически уничтожена россиянами. Вблизи корпусов остается много неразорванных боеприпасов. Оказываем помощь по возможностям медучреждения. Вчера смогли эвакуировать семерых пациентов. Позавчера — 12 тяжелораненых», — говорится в сообщении.

Отмечено, что медикаментами и продуктами питания больница обеспечена примерно на десять дней.

Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Больница Луганская область Северодонецк Сергей Гайдай Война России против Украины

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