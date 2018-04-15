В автосалоне в Николаеве взорвалась граната

В ночь на 15 апреля в Николаеве на улице Троицкой 107 произошел взрыв в помещении одного из автосалонов, сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

Взрывом выбило окна автосалона. Полицейские нашли на месте происшествия фрагменты гранаты и чеку, которые направили на исследование.

Начато уголовное производство по признакам ч.2 ст.194 - умышленное уничтожение или повреждение имущества. Статья предусматривает от трех до десяти лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве в ночь на воскресенье произошел взрыв возле здания Киевэнерго на проспекте Победы, 93. По предварительным данным полиции, бросили гранату.