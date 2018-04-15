В полиции уточнили подробности взрыва возле Киевэнерго

Неподалеку от места происшествия обнаружили отстрелянный тубус от гранатомета с уничтоженными номерами

В полиции Киева уточнили подробности взрыва у здания Киевэнерго, произошедшего в ночь на воскресенье, 15 апреля.

Об этом сообщает 112 Украина.

В результате данного инцидента никто не пострадал.

"В дежурную часть поступила информация о взрыве на пр. Победы, 93 около здания Киевэнерго. Поврежден фасад здания", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, злоумышленник мог использовать гранату. При осмотре обнаружено, что повреждена здание, в котором размещен ресторан и отдел продаж одного из застройщиков. Неподалеку от места происшествия, через дорогу, обнаружили отстрелянный тубус от гранатомета с уничтоженными номерами.

Действия злоумышленников квалифицируются правоохранителями за ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

В рамках уголовного производства сотрудники полиции проводят все необходимые оперативно-розыскные и следственные действия с целью установления и задержания лиц, причастных к преступлению.

Напомним, что в ночь на воскресенье, 15 апреля, в Киеве произошел взрыв у здания Киевэнерго.