05 июня 2018, вторник

В МинВОТ сообщили о мощном бое возле Донецкой фильтровальной станции

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Иллюстративное фото
Фото: ТСН

Иллюстративное фото

Вечером в понедельник, 4 июня, в районе Донецкой фильтровальной станции под прифронтовой Авдеевкой раздаются мощные взрывы, есть попадание снарядов в здание.

Об этом сообщили в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий со ссылкой на коммунальную компанию Вода Донбасса.

"На данный момент в районе Донецкой фильтровальной станции продолжается мощный бой, судя по взрывам, есть попадание в помещение, персонал скрывается в бомбоубежище", - говорится в заявлении ведомстве.

Напомним, что ночью 3 и 4 июня Донецкая фильтровальная станция находилась в зоне активных боевых действий.

С прошлой недели из-за обострившейся обстановки сотрудники вынуждены были оставаться на ДФС двое суток 31 мая и 1 июня.

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