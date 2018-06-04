В МинВОТ сообщили о мощном бое возле Донецкой фильтровальной станции

Вечером в понедельник, 4 июня, в районе Донецкой фильтровальной станции под прифронтовой Авдеевкой раздаются мощные взрывы, есть попадание снарядов в здание.
Об этом сообщили в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий со ссылкой на коммунальную компанию Вода Донбасса.
"На данный момент в районе Донецкой фильтровальной станции продолжается мощный бой, судя по взрывам, есть попадание в помещение, персонал скрывается в бомбоубежище", - говорится в заявлении ведомстве.
КП #Вода_Донбасу : На данный момент в районе Донецкой фильтровальной станции продолжается мощный бой, судя по взрывам, является попадание в помещение, персонал переховкеться в бомбоубежище.- МТОТ (@mtot_gov_ua) 4 июня 2018
Напомним, что ночью 3 и 4 июня Донецкая фильтровальная станция находилась в зоне активных боевых действий.
С прошлой недели из-за обострившейся обстановки сотрудники вынуждены были оставаться на ДФС двое суток 31 мая и 1 июня.
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