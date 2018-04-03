В аэропорту Борисполь задержали разыскиваемого Интерполом иностранца

Сотрудники погранслужбы задержали в столичном аэропорту Борисполь иностранца, который находился в международном розыске.

Об этом сообщили в ГПСУ.

"Во время оформления пассажиров рейса Киев-Прага пограничниками Отдельного контрольно-пропускного пункта Киев на одного из путешествующих сработала база данных Интерпола. Как выяснилось, гражданина Казахстана разыскивают правоохранительные органы Польши за мошенничество", - говорится в сообщении.

На данное время задержанный передан представителям Национальной полиции.

Ранее сообщалось, что в Польше задержали украинского хакера, которого разыскивал Интерпол.