В аэропорту Борисполь задержали разыскиваемого Интерполом иностранца

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Задержанного иностранца разыскивали за мошенничество
Фото: Pixabay

Задержанного иностранца разыскивали за мошенничество

Сотрудники погранслужбы задержали в столичном аэропорту Борисполь иностранца, который находился в международном розыске.

Об этом сообщили в ГПСУ.

"Во время оформления пассажиров рейса Киев-Прага пограничниками Отдельного контрольно-пропускного пункта Киев на одного из путешествующих сработала база данных Интерпола. Как выяснилось, гражданина Казахстана разыскивают правоохранительные органы Польши за мошенничество", - говорится в сообщении.

На данное время задержанный передан представителям Национальной полиции.

Ранее сообщалось, что в Польше задержали украинского хакера, которого разыскивал Интерпол.

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