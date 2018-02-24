В Польше задержали украинского хакера, которого разыскивал Интерпол

Киберполиция Центрального следственного бюро Польши при содействии ФБР задержала в городе Бельско-Бяла 44-летнего гражданина Украины, которого подозревают в распространении вирусных программ, сообщает RMF24.

Украинец находился в базе розыска Интерпола. На его арест был выдан международный ордер.

"Мужчину подозревают в участии в организованной преступной группе, которая занимается распространением вредоносных программ и хакерскими атаками. Вирусы отслеживали, а затем фильтровали данные кредитных карт. Ущерб, нанесенный деятельностью преступной группы, достигает нескольких сотен миллионов долларов", - сообщили польские правоохранители.

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Сейчас украинский хакер находится под арестом в ожидании экстрадиции в США, где ему грозит до 30 лет лишения свободы.