В Бахмутском районе в результате боевых действий поврежден аммиакопровод — в зоне поражения ряд населенных пунктов

30 мая, 18:02
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Оккупанты массированно обстреливают Донецкую область (Фото:REUTERS/Jorge Silva)

Оккупанты массированно обстреливают Донецкую область (Фото:REUTERS/Jorge Silva)

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заявил, что в результате боевых действий в Бахмутском районе поврежден аммиакопровод.

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Об этом он сообщил в Telegram.

Спасатели провели обследование — на отрезке трубопровода 7,5 км находится ориентировочно 250 тонн аммиака. Утечка — незначительная. Радиус возможного поражения облаком аммиака составляет около 4 км.

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Кириленко сообщает, что в зоне поражения — Кодема, Гладосово, Семигорье, Дача, Николаевка Вторая и Доломитное.

В настоящее время к ликвидации последствий аварии привлечены 45 специалистов и 9 автоцистерн.

Редактор: Елена Басараб

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Теги:   Донецкая область Бахмут Аммиак Война России против Украины

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