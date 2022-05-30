В Бахмутском районе в результате боевых действий поврежден аммиакопровод — в зоне поражения ряд населенных пунктов 30 мая, 18:02 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты массированно обстреливают Донецкую область (Фото:REUTERS/Jorge Silva)

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заявил, что в результате боевых действий в Бахмутском районе поврежден аммиакопровод.

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Об этом он сообщил в Telegram.

Спасатели провели обследование — на отрезке трубопровода 7,5 км находится ориентировочно 250 тонн аммиака. Утечка — незначительная. Радиус возможного поражения облаком аммиака составляет около 4 км.

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Кириленко сообщает, что в зоне поражения — Кодема, Гладосово, Семигорье, Дача, Николаевка Вторая и Доломитное.



В настоящее время к ликвидации последствий аварии привлечены 45 специалистов и 9 автоцистерн.

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