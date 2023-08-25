Правительство уволило Крука с должности главы ГСЧС
Сергей Крук (Фото:dsns.gov.ua)
Правительство приняло решение об увольнении Сергея Крука с должности главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Об этом сообщил в Telegram министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в пятницу, 25 августа.
По его словам, исполнение обязанностей главы ГСЧС возложено на заместителя руководителя службы Владимира Демчука.
Клименко заявил, что внутренняя проверка в ГСЧС завершена. По ее результатам будут приняты дополнительные кадровые решения.
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям работает в штатном режиме.
10 ноября 2021 года правительство уволило Николая Чечоткина с должности главы ГСЧС, которую он занимал с 2015 года.
До назначения Сергей Крук был начальником ГУ ГСЧС Украины в Ровенской области.