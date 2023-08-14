Бердянское направление. О чем говорят успехи ВСУ в районе Урожайного и новая волна паники и распрей среди российских «военкоров» — ISW 14 августа, 08:36 Украинский военный осматривает уничтоженную российскую БМП-3 в Запорожской области (Фото:REUTERS/Stringer)

Хотя полный выход россиян из села Урожайное в Донецкой области пока не подтверждается, в российском информационном пространстве продвижение ВСУ на этом участке уже спровоцировало заметную волну споров.

Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны.

13 августа ВСУ проводили контрнаступательные операции по меньшей мере на двух участках фронта и, вероятно, достигли продвижения на границе Донецкой и Запорожской областей и на западе Запорожской области. В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские войска вели наступательные действия на Бердянском (район на западе Донецкой и востоке Запорожской областей) и Мелитопольском направлениях (западная часть Запорожской области) и достигли частичного успеха в районе села Работино (запад Запорожской области, 13 км к югу от Орехова). Несколько российских источников начиная с 12 августа заявляли, что оккупанты якобы отступили из села Урожайное (Бердянское направление), хотя многие другие российские источники 13 августа опровергли эти заявления и утверждали, что войска РФ все еще занимают южную часть Урожайного, а бои за различные участки села до сих пор продолжаются. Аналитики ISW пока не нашли подтверждений того, что российские войска полностью вышли из Урожайного, поэтому оккупанты, вероятно, пока удерживают позиции по крайней мере в южной части этого населенного пункта.

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Инфографика: ISW

Впрочем, украинские успехи в районе Урожайного (граница Донецкой и Запорожской областей) российские «военкоры» используют как повод пожаловаться на плохой моральный дух оккупантов и проблемы для командования войсками РФ на этом участке фронта. 12 августа один из российских «военкоров» пожаловался, что российская 37-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада (36-я общевойсковая армия Восточного военного округа армии РФ) не смогла поддержать танками свою пехоту в Урожайном, тогда как пехота якобы вышла из окрестностей села еще 10 августа. «Танковые подразделения 37 бригады отказывались поддерживать пехоту в боях за Урожайное, мотивируя это тем, что танки, якобы, уничтожаются сразу после заезда на огневую позицию. Пехота бригады отступила из всех лесополос восточнее Урожайного ещё 10 числа. Аргументировано это было тем, что у них больше нет личного состава для ведения боевых действий. На деле же половина бригады занята распитием алкоголя в тылу, а офицеры не способны привести их в чувство», — написал этот блогер. Он также пожаловался, что весь состав 36-й общевойсковой армии «не имеет желания»сражаться за Урожайное, поэтому основные бои здесь пришлось принимать оперативно-тактическому соединению Каскад, сформированному из боевиков «ДНР», и 40-й бригаде морской пехоты РФ.

Инфографика: ISW

В ISW констатируют, что эти жалобы спровоцировали значительный резонанс и многочисленные отклики в российском информационном пространстве. Так, один из блогеров обвинил в нынешней ситуации на фронте отстранение российским военным командованием генерал-майора Ивана Попова с должности командующего 58-й армией в начале июля 2023 года. Примечательно, что «военкоры» в целом направляли свои жалобы на личный состав этих подразделений, а не на командиров частей или участков театра военных действий. Как считают в ISW, это может свидетельствовать о том, что отстранение Попова и другие чистки (по слухам) в рядах командования армии РФ стали следствием того, что российских военных командиров среднего уровня отстраняют «как готовых козлов отпущения» за неудачи российской армии. Александр Ходаковский, командир батальона Восток, который участвует в боях под Урожайным, напомнил о мнении генерал-полковника Михаила Теплинского, командующего Воздушно-десантных войск (ВДВ) России, который заявил, что «в обороне победу не одержишь». Ходаковский пожаловался, что Россия слишком рано потратила свои ресурсы в войне, после чего была вынуждена взять паузу, чтобы накопить ресурсы для новой операции. Это может указывать на то, что российская оборона в этом районе имеет свои ограничения, считают аналитики ISW. Ранее сообщалось, что Теплинский отвечает за планирование российской обороны в районе Великой Новоселки.

Сообщение о том, что российский военный корабль силой остановил и якобы обыскал гражданское грузовое судно, которое направлялось в порт Измаил в Одесской области, является частью попыток Кремля ограничить морские перевозки в украинские порты без привлечения Военно-морских сил для полного обеспечения блокады, считают в ISW. В то же время там напоминают, что хотя еще 19 июля Минобороны России объявило, что будет рассматривать все корабли, следующие в украинские порты, как потенциальные военные цели, 30 июля российские силы не остановили три гражданских корабля, которые открыто сообщили, что пунктом их назначения является Украина (через автоматическую идентификационную систему своих кораблей). Тогда это создало впечатление, что российские силы могут быть не в состоянии или не желают принудительно останавливать и обыскивать нейтральные суда, и теперь войска РФ, вероятно, провели свою первую принудительную проверку, чтобы снова создать угрозу эскалации против гражданских судов, следующих в Украину, предполагают аналитики ISW. Они также убеждены, что позиция российских военно-морских сил в Черном море намеренно является неоднозначной, чтобы создать сдерживающее давление на гражданские морские перевозки в Украину без необходимости привлекать корабли Черноморского флота для обеспечения морской блокады. РФ, вероятно, более неохотно воспринимает идею привлечь Черноморский флот к такой блокаде, чем в июле, после заметных ударов Украины по российским военно-морским целям в Черном море и военно-морской базе Новороссийск в Краснодарском крае в начале августа.