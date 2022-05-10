Первый ушел первым. Какой была жизнь президента Украины Леонида Кравчука 10 мая, 20:49 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Кравчук прошел путь от партфункционера до президента и дипломата (Фото:Персональный сайт Леонида Кравчука)

88-летний Леонид Кравчук, президент Украины в 1991—1994 годах, ушел из жизни 10 мая. В прошлом году он перенес операцию на сердце в Германии и с тех пор не покидал клинику. НВ рассказывает об основных вехах жизни этой исторической персоны.

Рожденный в Польше

10 января 1934 года в семье Макара и Евфимии (Елизаветы) Кравчук, живших в селе Великий Житин Ровенского уезда Волынского воеводства (ныне — Ровенская область), родился мальчик, которого назвали Леонидом. Тогда эти украинские земли находились под властью Польши, потому первое гражданство будущего президента Украины — польское.

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В 2020-м Ровенский архив опубликовал фото метрики о рождении Леонида Кравчука.

В 1939 году Великий Житин стал частью СССР; в 1941-м Макар Кравчук пошел на войну, с которой не вернулся.

Мать Леонида Кравчука прожила в родном селе всю жизнь, отказываясь от предложений сына перебраться в Киев. В 1980-м Евфимия Ивановна умерла от инсульта, работая на огороде.

Родительский дом Леонида Кравчука в Великом Житине не сохранился. Есть хата, где семья жила после того, как его мать повторно вышла замуж.

В свое время там хотели обустроить музей первого президента, однако тот отказался, сказав, что подобного заслуживают только покойные.

Модель для Щорса

Получив бухгалтерское образование в Ровенском кооперативном техникуме, Кравчук переехал в столицу. В 1958 году закончил Киевский государственный университет, получил специальность преподавателя общественных наук. В том же году вступил в Компартию.



С обучением в университете связан полулегендарный эпизод. Кравчук утверждает, что являлся натурщиком для памятника Николаю Щорсу, позируя скульптору Николаю Лысенко. «Я даже не знал, что такое бывает, что памятники делают с натуры. Согласился. И вот в течение двух месяцев ходил к Лысенко в мастерскую как на работу. Как это делают? Садишься на козла деревянного, тебе говорят, как ноги держать, и лепят. Помню, что получал за это довольно неплохие деньги. Покупал на них еду, кормил половину общежития. Правда, в то время я не знал, что это будет именно памятник Щорсу», — рассказывал он изданию Сегодня в 2009 году.

Правда, историки архитектуры уточняют, что натурщиков было несколько и финальную версию статуи лепили с другого студента…

В столице Украины Кравчук познакомился со студенткой из Сумской области Антониной Мишурой. Молодые люди поженились, в 1959 году у них родился сын Александр.

Леонид и Антонина, 1958 / Фото: Архив Леонида Кравчука

Идеолог КПСС

С 1958 по 1967 год Леонид Кравчук работал в Черновцах, а после окончания Академии общественных наук при ЦК КПСС стал партийным функционером. В начале 80-х «дорос» до должности заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК КПУ, стал членом Центрального комитета.

Будущий президент тогда боролся с проявлениями буржуазного национализма и влиянием Ватикана на западноукраинских землях.

Многое изменилось, когда по настоянию первого секретаря ЦК Владимира Щербицкого и секретаря ЦК по идеологии Юрия Ельченко Кравчук стал «куратором» Народного руха за перестройку, в то время объединявшего писателей и другую интеллигенцию. «Публичным политиком я стал фактически по приказу партии», — писал Леонид Макарович в автобиографии.

Он посетил учредительный съезд Руха (и даже выступал — под свист собравшихся), а затем в Политбюро настаивал на регистрации новой общественной структуры.

Кравчук общается с участниками Революции на граните, 1990 / Фото: Википедия

Председатель Рады

1990-й — год карьерного взлета Кравчука, он стал спикером Верховной Рады УССР XII созыва. Этому предшествовал отъезд в Москву председателя Рады Владимира Ивашко, который в ЦК КПУ расценивали как побег. Ивашко согласился на предложение генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева стать его заместителем.

На роль спикера Рады коммунисты выдвинули второго секретаря ЦК Кравчука. Уже тогда, писал он, ортодоксальное крыло Компартии считало его «бандеровцем», а национал-демократы клеймили как партаппаратчика.

В ходе тайного голосования он набрал 224 голоса — слишком мало для избрания. Кандидат от Народной Рады Игорь Юхновский, занявший второе место, отказался участвовать во втором туре выборов. Кравчук считает, что это было сделано умышленно, чтобы продлить «спикериаду». Но первый вице-спикер Иван Плющ заявил, что в бюллетень для повторного голосования внесут фамилию депутата Бориса Мокина, который стал третьим. Кравчук набрал 239 голосов, чего ему хватило для избрания спикером.

Работу той Рады он называл «водоворотом», а атмосферу — совсем непохожей на благопристойные собрания коммунистических времен.

Кульминацией активности того парламента стало провозглашение независимости Украины в августе 1991 года.

Президент

О событиях 19—24 августа 1991-го Кравчук много и охотно рассказывал прессе. Переговоры в Киеве с членом ГКЧП генералом Валентином Варенниковым, выход из партии, попытки не допустить уличных шествий и наконец — провозглашение Акта о независимости.



«Я слукавил бы, если бы сказал, что десятилетиями лелеял мечту о независимости Украины… Я жил на рубеже эпох и также, извините за выражение, ломался. Это было тяжело и сладко одновременно», — писал Кравчук в воспоминаниях.

На 1 декабря был назначен референдум о поддержке Акта и выборы президента Украины. По словам политика, он больше переживал именно за референдум и был счастлив, узнав итоги: 90,32% за независимость.

На выборах главы государства Кравчук набрал 61,59% голосов, его главный конкурент Вячеслав Чорновил — 23,27%.

Президентскую присягу Кравчук произносил, положив одну руку на Пересопницкое евангелие, а вторую — на экземпляр Конституции УССР.

Инаугурация Леонида Кравчука / Фото: Википедия

Через неделю, 8 декабря 1991 года, он подписал в Беловежской пуще соглашение о прекращении существования СССР как геополитической реалии.



Пятилетний срок полномочий Кравчук не доработал. Под давлением оппозиции, на фоне гиперинфляции и шахтерских забастовок, он согласился на досрочные выборы летом 1994 года.

В двух турах первый президент уступил экс-премьеру Леониду Кучме (хотя выиграл первый тур). В книге Одна Украина, единый народ (2010) Кравчук называет ошибкой согласие на проведение досрочных выборов. В 1994-м он называл их неконституционными и вообще не собирался баллотироваться. Документы в ЦИК подал за три дня до дедлайна…

«Помогала против меня Россия, вмешиваясь напрямую. И команда у меня была плохая. Просто плохая — люди, воспитанные в большевистские времена. А команда Кучмы занималась пиаром», — писал он.

Кравчук утверждает, что традицию передачи власти от президента президенту на торжественной церемонии придумал именно он.

Церемония передачи власти второму президенту Украины, 19 июля 1994 года / Фото: Из архива Леонида Кравчука

Ядерное оружие, кравчучка

Кравчук всегда уточнял, что окончательные соглашения о безъядерном статусе Украины подписал его преемник Кучма, хотя разрабатывались они с 1992 года. Ядерные вооружения на территории страны невозможно было применить, поскольку коды запуска все равно находились в Москве, отмечал первый президент.

«Срок хранения ядерных боеголовок истекал в 1997 году. Ничто в жизни не вечно. Нужно было заменить все ядерные боеголовки. Украина их не производила. Нужно было попросить, чтобы Россия поставила боеголовки на стратегические ракеты, стоявшие в Украине. Это реально? Нет», — говорил он в интервью Радио Свобода в 2019 году.

С президентом США Биллом Клинтоном и президентом России Борисом Ельциным / Фото: Из архива Леонида Кравчука

Тачку-кравчучку, изобретение инженера-конструктора киевского авиазавода Алексея Сергеева и один из символов первой половины 90-х, политик считал предвестником положительных изменений в жизни украинцев. «У того, кто в девяностых ездил с кравчучкой, в настоящее время свой бизнес, а кто бегал с флагом, то бегает с ним до сих пор», — говорил он в интервью журналу Пропозиція в 2013 году.



Фото: википедия

В 2006 году, когда Кравчук баллотировался в народные депутаты по списку пророссийского блока «Не так!», ходил анекдот о переименовании кравчучки в нетачку.



В парламенте и вне его

С 1994 по 2006 год экс-президент был депутатом Верховной Рады. Сначала — внефракционным мажоритарщиком, затем членом фракции СДПУ (о). Он сблизился с бизнесменами Григорием Суркисом и Виктором Медведчуком, о которых отзывался комплиментарно. (В последние годы, правда, говорил, что за всеми поступками Медведчука прослеживается «направляющее действие Путина»).

Деятельность второго президента Кравчук охарактеризовал фразой-мемом: «Маємо то, що маємо». Впрочем, он не раз выражал Кучме поддержку.

Во время революционных событий 2004 года, к которым привела фальсификация результатов выборов президента, проявил себя как миротворец. Настаивал на голосовании за пакет постановлений и законопроектов, который должен был положить конец кризису. Вот какой была «формула Кравчука»: «ЦИК — голосуем, 4180 — голосуем, закон „О выборах“ — голосуем, 3207 — голосуем, и идем пить коньяк».

Относительно четвертого президента Виктора Януковича замечал, что тот зря согласился баллотироваться, а стыд за это избрание должен чувствовать весь украинский народ. Впрочем, Кравчук согласился возглавить Конституционную ассамблею, которая готовила выгодные режиму Януковича изменения в Основной закон. В 2013 году участвовал в организованных Администрацией президента круглых столах, где осуждались массовые манифестации в Киеве и высказывалась поддержка действиям Беркута.

Четыре президента Украины на круглом столе 10 декабря 2013 года / Фото: Администрация президента

На выборах президента 2019 поддерживал Юлию Тимошенко, которая не сумела выйти во второй тур.



Последние годы

С началом войны на востоке Украины Кравчук активно комментировал события, предлагая предоставить Донбассу особый статус. По мнению экс-президента, конфликт не имеет военного решения.

Также он одобрял инициативы по евроинтеграции Украины и возглавил общественную организацию Движение за Украину в НАТО.

30 июля 2020 года президент Владимир Зеленский назначил 86-летнего Кравчука главой делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, это произошло после отставки предыдущего главы Леонида Кучмы. На этой должности своей главной целью первый президент называл усовершенствование механизма соблюдения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня.

В июне 2021 года Кравчук перенес операцию на сердце и вынужденно прекратил политическую деятельность. Несколько месяцев он находился в реанимации, затем проходил реабилитацию. Комментариев о его состоянии практически не поступало.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022-го от имени бывших президентов Кравчука, Кучмы и Ющенко было обнародовано заявление со словами поддержки соотечественников. «Все вместе мы победим. Мы выстоим. Россия заплатит за свои преступления. Слава Украине! Героям слава!» — говорилось в обращении.

10 мая 2022 года Леонида Кравчука не стало.

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