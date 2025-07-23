Несколько недель назад во время рутинного анализа деклараций украинских таможенников NGL.media обратили внимание на заместителя начальника таможенного поста Рава-Русская Львовской таможни Владимира Михалочко, потому что он указал приобретение двух паркомест в одном из львовских жилых комплексов, хотя якобы и не имеет там жилья. Эту историю можно воспринимать как иллюстрацию привычной, по крайней мере для запада Украины, ситуации, когда несмотря на скромные официальные доходы таможенники оказываются основными покупателями элитной недвижимости и автомобилей, пишет журналист-расследователь Екатерина Родак.

«А, Михалойко? Это там, в начале улицы, самый красивый дом», — пожилой мужчина указывает в сторону высокого забора, за которым едва виднеется верхушка дома. Здесь, в приграничном городке Мостиска Львовской области, живет семья 38-летнего Владимира Михалойко, заместителя начальника таможенного поста Рава-Русская Львовской таможни.

Уроженец расположенного в пяти километрах от Мостиск села Крысовичи, Михалойко работает на Львовской таможне только с 2022 года. Хотя устроиться туда, хоть и безрезультатно, пробовал еще в 2020-м — и сразу на должность начальника отдела таможенного оформления таможенного поста Смильница. В то время, если верить его декларации, Владимир Михалойко вообще нигде официально не работал — по крайней мере весь его годовой доход состоял из 20,5 тыс. грн, подаренных ему отцом, директором школы в Крысовичах, и еще менее 2000 грн он получил от сдачи в аренду магазинчика.

Из Крысовичей и жена таможенника Галина Михалойко, а ее отец Роман Шкульский работает старостой этого и соседних сел. Сама же Галина Михалойко до 2020 года была советником тогдашнего председателя Мостиского районного совета.

И Владимир, и Галина ведут крайне непубличный образ жизни, последовательно избегая соцсетей — поэтому NGL.media не удалось найти их фото. Львовская таможня также отказалась предоставить биографию своего сотрудника.

Когда Владимир Михалойко все же устроился в 2022 году на должность заместителя начальника управления административно-хозяйственной деятельности Львовской таможни, он задекларировал немало имущества, принадлежавшего семье на тот момент — в частности, дом, квартиру, земельные участки и нежилые помещения в Мостисках и Городке, а также автомобили Mercedes-Benz GLE 350D и Audi Q7, записанные на мать и тестя.

Тогда же Владимир Михалойко сообщил НАПК, что получил в подарок от своего отца 110 тыс. евро и 60 тыс. долларов. Неожиданные суммы для директора сельской школы, который никогда не вел бизнес и не являлся частным предпринимателем.

Петр Михалойко умер в 2020 году. Его вдова, школьная учительница Любовь Михалойко сказала NGL.media, что эти деньги ее мужу подарила дочь, работающая за границей. А уже он, в свою очередь, передарил их сыну.

Впрочем, даже если принять это утверждение на веру, наличием сестры за границей вряд ли можно объяснить все последующие имущественные изменения в жизни Владимира Михалочко.

Базовый набор недвижимости

В октябре 2023 года Владимир Михалойко подал первую декларацию уже как сотрудник таможни — за 2022 год. Выяснилось, что он приобрел два паркоместа в ЖК Гиацинт-Люкс возле Стрыйского парка во Львове, хотя задекларировал их спустя почти три года.

Вскоре жена Михалойко купила в этом же жилом комплексе квартиру площадью 57,6 кв. м. Владимир Михалойко до сих пор не задекларировал эту квартиру — вероятно, из-за того, что право собственности на жилье супруга оформила не так давно, летом 2025 года. Ранее еще одну квартиру площадью 92,1 кв. м в ЖК Гиацинт-Люкс приобрела мама Владимира Михалойко.

Семье Михалойко принадлежат две квартиры и паркоместа во львовском ЖК Гиацинт-Люкс / Фото: NGL.media

По данным каталога новостроек ЛУН, в 2022 году стоимость однокомнатной квартиры в ЖК Гиацинт-Люкс стартовала от 132 тыс. долларов, а двухкомнатной — от 135 тыс. долларов. При этом сбережения Михалойко не сократились, а доходы не могли бы позволить вложиться в такую недвижимость — в 2022 году Владимир и Галина Михалойко на двоих заработали 119,5 тыс. грн.

Правда, мама Владимира Михалойко настаивает, что часть денег на квартиры во Львове снова дала дочь, которая живет за границей. «Я ездила за границу [на заработки]… У меня дочь за границей, мы продали дом [в селе]», — сказала NGL.media Любовь Михалойко.

Соцсети дочери, которая живет в Италии, не свидетельствуют о ее способности дарить брату сотни тысяч евро. К тому же — если бы роль сестры была такой значительной, Владимир Михалойко должен был бы декларировать финансовую помощь от нее.

Кроме приобретения недвижимости во Львове, Любовь Михалойко в 2022 году заменила для своего сына Audi Q7 2014 года выпуска на более новую модель, 2018 г. в.

А вот его жена Галина Михалойко в том же году стала обладательницей ценных бумаг стоимостью более миллиона гривен, а также открыла два счета в польском банке Pekao — на 20 114 евро и на 19 964 долларов. Учитывая, что официальных доходов у супругов почти не было, а расходы только росли, на что жила семья с двумя несовершеннолетними дочерьми — непонятно.

Владимиру и Галине Михалойко принадлежит еще ряд помещений под магазины в Мостисках, Городке и Львове. В частности, они являются владельцами магазина детской одежды и игрушек Капитошка на рынке возле автовокзала в Мостисках. Этим бизнесом занимается свояченица (сестра жены) Владимира Михалойко — Татьяна Мазур. У нее есть соответствующий ФЛП, хотя при покупке игрушек через Instagram клиентам предлагают прислать деньги на ее личную карточку.

Семье Михалойко принадлежит несколько магазинов возле автовокзала в Мостисках / Фото: NGL.media

Кстати, Татьяна Мазур не только занимается семейным бизнесом Михалойко, на нее также записана одна из машин, на которых ездит таможенник. В 2023 году она стала обладательницей электрокара Jaguar I-Pace 2020 г. в., который передала в пользование Владимиру Михалойко. При этом Audi Q7 и Mercedes-Benz GLE 350D, которые записаны на родителей, также остаются в семейном автопарке.

Доход от деятельности своих магазинов Михалойко не декларируют. Разве что Владимир Михалойко регулярно указывает мизерный доход (менее 2000 грн в год) от предоставления в аренду одного из магазинов компании Волыньтабак.

Новая должность — новые возможности

В 2024 году Владимира Михалочко перевели на новую должность — заместителя начальника таможенного поста Рава-Русская. За минувший год его официальный доход составил менее 500 тыс. грн, еще почти 100 тыс. грн заработала его жена, которая сейчас работает в фитнес-центре. Это наибольшие официальные доходы супругов за последние несколько лет, хотя и на них обеспечивать семью после уплаты налогов объективно сложно. И речь идет не только о базовых потребностях, но и об обслуживании большого дома, двух квартир, трех машин и другого имущества.

А еще Владимир Михалойко занимается благотворительностью, как следует из публикаций в местной газете. «Он патриотичный человек, помогает нам как материально, так и финансово с 2014 года», — сказал NGL.media руководитель местной ОО Волонтерський рух Мостищини Василий Исанский, отказавшись уточнить масштабы помощи.

Кстати, официальные сбережения супругов в 2024 году уменьшились на 40 тыс. евро. Примерно на эту же сумму Галина Михалойко в прошлом году приобрела ценных бумаг.

В июне 2025 года Галина Михалойко получила право собственности на квартиру в ЖК Гиацинт-Люкс во Львове. Поэтому в следующей декларации ее супруг уже будет вынужден ее указать и, в идеале, объяснить происхождение денег.

Владимир и Галина Михалойко проигнорировали все попытки NGL.media получить комментарии по поводу выявленных фактов.