В медиа периодически появляются новости о подозрительно дешевых автомобилях, которые декларируют украинские чиновники , правоохранители, мэры и народные депутаты. Максим Пихо, NGL.media , глубже исследовал тему и выяснил, насколько распространено это явление.

Недавно журналисты Рівне Медіа обнаружили Volvo XC90 2016 года выпуска, приобретенное всего за 20 тыс. грн, в декларации депутата Ровенского облсовета Олега Стратюка. Такую стоимость депутат объяснил тем, что купил поврежденный автомобиль из США. Несмотря на это автомобиль на продажу он выставил за 30 тыс. долларов.

Подобный случай обнаружили и журналисты Слідство.Інфо — заместитель гендиректора Киевзеленстроя Аршак Магалов приобрел Audi A4 всего за 5000 гривен, хотя средняя цена такого автомобиля 2016 года выпуска составляет 15−20 тыс. долл.

Всего мы обнаружили сотни таких случаев в декларациях чиновников и депутатов. Ниже вы найдете полный список этих людей.

Как мы это сделали?

Сначала мы загрузили все декларации о доходах, поданные в 2022—2025 годах, где заполнен раздел «Ценное движимое имущество». Из полученного массива выделили легковые автомобили не позднее 2022 года выпуска.

Все автомобили были сгруппированы по одному шаблону — бренд, модель, год изготовления, задекларированная стоимость (переведена в доллары США по курсу на момент приобретения). Дополнительные данные про объем двигателя или комплектацию не учитывали, поскольку не все декларанты указывают эту информацию.

Для выявления аномально низких цен мы использовали расчет средней стоимости автомобилей крупнейшей онлайн-платформы по продаже автомобилей AUTO.RIA. В финальный список вошли только те автомобили, стоимость которых занижена минимум в три раза.

Автомобили по символическим ценам

Есть два основных основания для декларирования автомобилей. Первое и основное — приобретение в собственность декларантом или его близким родственником. Второе — приобретение права пользования автомобилем, владельцем которого является кто-то другой.

Конечно, тех, кто стал владельцами аномально дешевых автомобилей, значительно больше.

Народный депутат Михаил Соколов / Фото: Марк Башловка

Например, депутат Верховной Рады Михаил Соколов (Батькивщина, в декабре 2023 года стал народным депутатом вместо Виталия Данилова, который досрочно сложил полномочия), который в октябре 2022 года всего за 10 тыс. грн приобрел Toyota Highlander Hybrid 2022 года выпуска — это примерно в 200 раз дешевле реальной стоимости, как свидетельствует статистика AUTO.RIA за тот период.

Михаил Соколов заявил NGL.media, что приобрел автомобиль с «существенными повреждениями», однако отказался уточнить характер этих повреждений.

О «немного битом» авто рассказала NGL.media и Виктория Негода, руководитель отдела земельных ресурсов и экологии Пристоличной сельской территориальной громады под Киевом. В октябре 2023 года она якобы за 100 тыс. грн приобрела Hyundai Tucson 2022 г. в., хотя на самом деле рыночная стоимость такого автомобиля по крайней мере в десять раз выше.

С правом пользования автомобилем ситуация более запутанная. Во время исследования реестра деклараций NGL.media обнаружили более тысячи декларантов, которые просто не указывают стоимость авто.

Как объясняет Алексей Бойко, юрист Центра противодействия коррупции (ЦПК), в таких случаях декларант имеет право не указывать стоимость, если не знает ее. Однако, если стоимость все же указана, то НАПК вполне может поинтересоваться подтверждающими документами.

Мэр Тернополя Сергей Надал / Фото: Сергій Надал / Facebook

Отдельные должностные лица указывают в декларациях стоимость автомобилей, которыми пользуются, но которые им официально не принадлежат. Например, городской голова Тернополя Сергей Надал в своей последней декларации указал, что пользуется автомобилем Audi Q7 2024 г. в. стоимостью 750 тыс. грн, который формально принадлежит его тестю Богдану Вербовому.

Кроме того, что Надал не указал в декларации, что на самом деле пользуется дорогой спортивной версией Audi SQ7, указанная им стоимость занижена более чем в пять раз. Как выяснили NGL.media, этот автомобиль Богдан Вербовой приобрел новым из автосалона в мае прошлого года, а недавно его продали за 4,7 млн грн.

Сергей Надал отказался объяснить причину дешевизны автомобиля, отметив лишь, что стоимость указал «в соответствии с официальными документами».

Эксдепутат Верховной Рады Ирина Кормышкина / Фото: Ірина Кормишкіна / Facebook

Уже бывшая народный депутат Ирина Кормышкина (Слуга народа, в феврале 2025 года добровольно сложила свои полномочия) в свежей декларации указала, что пользуется роскошным седаном Mercedes-Maybach S580 2022 г. в., принадлежащим ее мужу Юрию Кормышкину. Стоимость этого автомобиля Кормышкина оценила в 350 тыс. грн, хотя его официальная стоимость стартует от 12 млн грн. Между прочим, владельцы такого авто ежегодно должны платить «налог на роскошь» в размере 25 тыс. грн.

Ирина Кормышкина отказалась говорить с NGL.media о своем Mercedes-Maybach S580. Стоит заметить, что в марте этого года она вместе с супругом уже была признана виновной в недостоверном декларировании и незаконном обогащении. Обоих приговорили к пяти годам лишения свободы, но реальное заключение заменили двухлетним испытательным сроком.

Интересная история получилась и у председателя Золочевского районного совета Львовской области Ореста Кавецкого. В своей декларации он указал, что его жена Кристина Кавецкая пользуется BMW X6 2022 г. в., зарегистрированной на ее маму Марию Карвацкую. При этом стоимость BMW X6 указана лишь 100 тыс. грн, что по крайней мере в 20 раз дешевле самого низкого предложения на рынке. В разговоре с NGL.media Орест Кавецкий заявил, что указывал стоимость со слов жены.

Примеры значительного занижения стоимости автомобилей в декларациях можно посмотреть в таблице по ссылке.

В чем смысл занижать стоимость автомобилей?

По мнению юриста ЦПК Алексея Бойко, заниженная стоимость имущества может быть признаком сокрытия собственных активов или скрытой взятки.

«Сегодня ему продали машину за 10 тысяч гривен, а потом попросят что-то сделать», — объясняет он. Бывает также, что автомобиль декларируют как подарок и указывают стоимость, определенную дарителем. В таких случаях надо выяснять, мог ли даритель позволить себе такой подарок.

Почти все случаи занижения стоимости имущества в декларациях вытекают из отсутствия официальных доходов на покупку такого имущества.

По мнению Алексея Бойко, занижение стоимости имущества (в зависимости от обстоятельств и суммы) можно расценивать как незаконное обогащение, декларирование недостоверной информации, нарушение требований финансового контроля, необоснованность активов или нарушение законодательства при получении подарка.

Кто и как проверяет имущество декларантов?

Проверку активов в декларациях о доходах осуществляет Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). В ответе на запрос NGL.media указано, что оценка соответствия стоимости имущества проводится при полной проверке деклараций. Если обнаруживают занижение, то эту информацию передают правоохранителям, а в случае выявления признаков уклонения от уплаты налогов информируют налоговую службу.

Дополнительно в НАПК предоставили NGL.media несколько примеров оценки заниженной стоимости имущества транспортных средств, из которых следует, что при необходимости НАПК ставит под сомнение достоверность цен, указанных в договоре купли-продажи, а актуальность цен определяет, в том числе, по онлайн-объявлениям.

Например, при проверке инспектора киберполиции Александра Балоги, НАПК обнаружило, что он купил мотоцикл Harley-Davidson всего за 50 тыс. грн. Во время проверки специалисты НАПК установили, что на самом деле этот мотоцикл был продан на AUTO.RIA за 658 тыс. грн, следовательно Балога внес недостоверные сведения (нарушение в соответствии с ч.4 ст 172−6 КУоАП).

Однако в очень похожем случае НАПК не применило никаких санкций. Речь о проверке начальника отдела департамента стратегических расследований Национальной полиции Александра Валуйского, который задекларировал Hyundai Tucson своей жены за 500 тыс. грн, хотя предыдущие владельцы продавали этот автомобиль по крайней мере вдвое дороже, а сам он выставлял его на продажу за 1,46 млн грн.