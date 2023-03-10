Эффективно поражают технику окупантов. Украинские пограничники рассказали, как с Javelin охотятся на российские танки — видео 10 марта, 12:39 Украинский военный (Фото:dpsu.gov.ua)

Украинские пограничники имеют на вооружении Javelin, они готовы останавливать танковые прорывы днем и ночью.

Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы в пятницу, 10 марта.

В ведомстве добавили, что Javelin эффективно поражает бронированную технику в 90% случаев.

Перед тем, как жечь вражеские танки на фронте, бойцы проходят обучение на специальных тренажерах. В умелых руках Javelin отправит башню танка на орбиту, а оккупантов — в землю.

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«Если не давать ничего лишнего, объяснять столько сколько человеку нужно, все очень быстро выходит. Бойцы потом идут в бой и делают дело», — сказал инструктор с позывным Болек.

По данным Генштаба, за минувшие сутки в Украине ликвидировали около 870 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери РФ составляют практически 157 тысяч военных.