За сутки ликвидировали почти 900 оккупантов и сбили самолет: Генштаб обновил данные об огромных потерях РФ
За сутки в Украине ликвидировали почти 900 оккупантов (Фото:Генштаб)
За минувшие сутки в Украине ликвидировали около 870 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери РФ составили почти 157 тысяч военных.
Согласно данным Генштаба по состоянию на пятницу, 10 марта, потери РФ составляют:
- личного состава — около 156990 (+870) человек ликвидировано,
- танков — 3448 (+7) ед,
- боевых бронированных машин — 6742 (+6) ед,
- артиллерийских систем — 2475 (+10) ед,
- РСЗО — 491 (+3) ед,
- средства ПВО — 256 (+2) ед,
- самолетов — 304 (+1) ед,
- вертолетов / helicopters — 289 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2107 (+9),
- крылатые ракеты — 907 (+34),
- корабли / катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5337 (+6) ед,
- специальная техника — 240 (+3).
По данным американской разведки, после крупных неудач и больших потерь на фронте Россия не сможет оккупировать значительно больше украинских территорий в 2023 году.