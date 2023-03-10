За сутки ликвидировали почти 900 оккупантов и сбили самолет: Генштаб обновил данные об огромных потерях РФ 10 марта, 08:02 За сутки в Украине ликвидировали почти 900 оккупантов (Фото:Генштаб)

За минувшие сутки в Украине ликвидировали около 870 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери РФ составили почти 157 тысяч военных.

Согласно данным Генштаба по состоянию на пятницу, 10 марта, потери РФ составляют:

личного состава — около 156990 ( +870) человек ликвидировано,

+870) человек ликвидировано, танков — 3448 ( +7) ед,

+7) ед, боевых бронированных машин — 6742 ( +6) ед,

+6) ед, артиллерийских систем — 2475 ( +10) ед,

+10) ед, РСЗО — 491 ( +3) ед,

+3) ед, средства ПВО — 256 ( +2) ед,

+2) ед, самолетов — 304 ( +1) ед,

+1) ед, вертолетов / helicopters — 289 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 2107 ( +9),

+9), крылатые ракеты — 907 ( +34),

+34), корабли / катера — 18 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 5337 ( +6) ед,

+6) ед, специальная техника — 240 ( +3).

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По данным американской разведки, после крупных неудач и больших потерь на фронте Россия не сможет оккупировать значительно больше украинских территорий в 2023 году.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика NV