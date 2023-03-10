За сутки ликвидировали почти 900 оккупантов и сбили самолет: Генштаб обновил данные об огромных потерях РФ

10 марта, 08:02
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За сутки в Украине ликвидировали почти 900 оккупантов (Фото:Генштаб)

За сутки в Украине ликвидировали почти 900 оккупантов (Фото:Генштаб)

За минувшие сутки в Украине ликвидировали около 870 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери РФ составили почти 157 тысяч военных.

Согласно данным Генштаба по состоянию на пятницу, 10 марта, потери РФ составляют:

  • личного состава — около 156990 (+870) человек ликвидировано,
  • танков — 3448 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин — 6742 (+6) ед,
  • артиллерийских систем — 2475 (+10) ед,
  • РСЗО — 491 (+3) ед,
  • средства ПВО — 256 (+2) ед,
  • самолетов — 304 (+1) ед,
  • вертолетов / helicopters — 289 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 2107 (+9),
  • крылатые ракеты — 907 (+34),
  • корабли / катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5337 (+6) ед,
  • специальная техника — 240 (+3).

Видео дня

По данным американской разведки, после крупных неудач и больших потерь на фронте Россия не сможет оккупировать значительно больше украинских территорий в 2023 году.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика NV
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Армия России Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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