Поздравление с Днем Независимости. Украинские киберактивисты получили доступ к секретным документам главного центра спецсвязи РФ
Украинские хакеры получили доступ к секретным и ценным данным из РФ (Фото:Новости Mag / Flickr)
В четверг, 24 августа, на День Независимости украинские хактивисты смогли получить доступ к данным Главного центра спецсвязи страны-агрессора, который обеспечивает передачу секретных и специальных сообщений.
Об этом сообщает IT Army of Ukraine в своем Telegram.
В опубликованных дампах указана обширная база данных на 10 миллионов паролей и электронных ящиков.
Как сообщает IT ARMY, эти данные показывают специфику деятельности Главного центра специальной связи РФ, которая обеспечивает «потребность в пересылке секретных и других специальных государственных отправлений».
14 августа украинские хакеры вмешались в совещание коллаборационистов из так называемого Минсоцполитики временно оккупированной части Запорожской области, которые, как утверждается, причастны к краже украинских детей.