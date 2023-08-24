Поздравление с Днем Независимости. Украинские киберактивисты получили доступ к секретным документам главного центра спецсвязи РФ 24 августа, 16:03 Украинские хакеры получили доступ к секретным и ценным данным из РФ (Фото:Новости Mag / Flickr)

В четверг, 24 августа, на День Независимости украинские хактивисты смогли получить доступ к данным Главного центра спецсвязи страны-агрессора, который обеспечивает передачу секретных и специальных сообщений.

Об этом сообщает IT Army of Ukraine в своем Telegram.

В опубликованных дампах указана обширная база данных на 10 миллионов паролей и электронных ящиков.

Фото: itarmyofukraine2022/Telegram

Фото: itarmyofukraine2022/Telegram

Фото: itarmyofukraine2022/Telegram

Фото: itarmyofukraine2022/Telegram

Фото: itarmyofukraine2022/Telegram

Как сообщает IT ARMY, эти данные показывают специфику деятельности Главного центра специальной связи РФ, которая обеспечивает «потребность в пересылке секретных и других специальных государственных отправлений».

Видео дня

14 августа украинские хакеры вмешались в совещание коллаборационистов из так называемого Минсоцполитики временно оккупированной части Запорожской области, которые, как утверждается, причастны к краже украинских детей.