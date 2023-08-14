«СБУ следит за вами». Украинские хакеры ворвались на совещание коллаборантов 14 августа, 22:03 Совещание коллаборантов (Фото:Скриншот видео Оперативний ЗСУ / Telegram)

Украинские хакеры вмешались в совещание коллаборантов из так называемой Минсоцполитики временно оккупированной части Запорожской области, которые, как утверждается, причастны к краже украинских детей.

Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Оперативний ЗСУ.

Как можно увидеть на опубликованных кадрах, хакеры прямо во время онлайн-встречи включили микрофон и предупредили о наказаниях.

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Хакеры напомнили им, что россияне практикуют устранение своих сторонников, а потому у воров есть выбор: «отсидеть два года в Украине» или быть ликвидированными как коллаборант Кирилл Стремоусов.