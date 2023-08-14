«СБУ следит за вами». Украинские хакеры ворвались на совещание коллаборантов

14 августа, 22:03
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Совещание коллаборантов (Фото:Скриншот видео Оперативний ЗСУ / Telegram)

Совещание коллаборантов (Фото:Скриншот видео Оперативний ЗСУ / Telegram)

Украинские хакеры вмешались в совещание коллаборантов из так называемой Минсоцполитики временно оккупированной части Запорожской области, которые, как утверждается, причастны к краже украинских детей.

Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Оперативний ЗСУ.

Как можно увидеть на опубликованных кадрах, хакеры прямо во время онлайн-встречи включили микрофон и предупредили о наказаниях.

Видео дня

Хакеры напомнили им, что россияне практикуют устранение своих сторонников, а потому у воров есть выбор: «отсидеть два года в Украине» или быть ликвидированными как коллаборант Кирилл Стремоусов.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Хакеры Российская агрессия Запорожская область Коллаборант Война России против Украины Коллаборационизм

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