Во время военного положения в Украине. Законно ли заполнять повестку на улице перед вручением 16 января, 15:29 В Украине идет общая мобилизация, повестки выдают в людных местах (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

В Украине с 24 февраля 2022 года продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Военно-политическое руководство сменило правила военного учета в Украине. Повестки выдают мужчинам на улицах. Рассказываем, что должно быть указано в повестке.

Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко подчеркнул, что закон не запрещает издавать повестки военнообязанным в любых публичных местах, в том числе просто на выходах из метро в Киеве. В комментарии ТСН глава КМВА рассказал, что будет указано в повестках.

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«Повестка обязательно должна содержать подпись руководителя территориального центра комплектования и социальной поддержки и мокрую печать. В повестке должна быть указана ― дата вручения, адрес военкомата и время, в которое нужно туда обратиться», ― сказал он.

До этого начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач объяснил, что повестки в публичных местах будут выдаваться из-за необходимости обновления данных в Едином реестре. Как известно, в начале войны его отключили, а затем он работал в ограниченном режиме.

Как издаются повестки

Согласно части 3 статьи 22 Закона о мобилизационной подготовке и мобилизации во время мобилизации граждане обязаны явиться в воинские части или на сборные пункты территориального центра комплектования и социальной поддержки в сроки, указанные в полученных ими документах (мобилизационных распоряжениях, повестках руководителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки).

Таким образом, повестки вручаются лично, указанному в нем лицу, а также там должен быть указан адрес и время, куда нужно прибыть. Однако в Законе действительно не указано, где именно должна вручаться повестка. Поэтому она может быть выдана где угодно.

Кто вручает повестки в Украине

Глава КМВА Сергей Попко заявил, что вручать повестки могут сотрудники ТЦК, уполномоченные лица ОМС, руководители предприятий/учреждений/организаций, в том числе учебных заведений, физические лица-предприниматели, управители многоквартирных домов.

Уведомление граждан путем выдачи повестки производится по распоряжениям районного (городского) военного комиссара по форме согласно приложению 4 к Закону. Повестки вручают:

органы местного самоуправления;

руководители предприятий, учреждений, организаций, в том числе учебных заведений, независимо от подчинения и формы собственности своим работникам и студентам;

владельцы домов лицам, проживающим там;

непосредственно должностные лица районного ( городского) военного комиссариата.

Представители полиции или ТРО повестки не могут вручать и заполнять.

Что указывается в повестке и можно ли ее заполнить на месте

Военнообязанному вручают заполненную повестку. Там должно быть указано:

Фамилия, имя и отчество военнообязанного;

Дата рождения военнообязанного;

Адрес военнообязанного;

Место работы;

Вид повестки;

Дата, время и адрес места, куда нужно явиться;

Уточнение относительно документов или вещей, которые следует иметь с собой;

Название органа, печать, подпись, фамилия, имя и отчество руководителя комплектующего центра.

Юристка Виктория Тютюнникова в эфире ICTV отметила, что пустую повестку могут заполнять на месте. Но в том случае если это делается в присутствии председателя ТЦК, от имени которого вручается повестка, или если он это делает лично.

Военнообязанный получает повестку, а у представителей ТЦК остается «корешок» и бланк с подписью мужчины о получении повестки.

Ответственность за неявку за повесткой

Уклонение от мобилизации подразумевает административную и уголовную ответственность. В постановлении ККС ВС от 14.12.2021 по делу № 761/8429/16-к указано, что ответственность за уклонение от призыва наступает тогда, когда лицо получило повестку, расписалось о его получении и не явилось, или отказалось от получения повестки в присутствии свидетелей.

Если повестка оформлена не соответственно, то не считается обязывающей явиться. Не соответствующее оформление может включать в себя неправильно указанные или пропущенные данные.

Статья 210 КУоАП – нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета, предусматривает административную ответственность и штраф.

Статьей 335 Уголовного кодекса Украины – уклонение от призыва на срочную военную службу, военную службу по призыву лиц офицерского состава. Нарушение статьи 335 предусматривает ограничение свободы сроком до трех лет.

Обжалование нарушения процедур в суде во время войны маловероятно из-за ограниченной функциональности судов.