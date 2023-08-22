Украинцы против любых уступок России, особенно это касается территорий — опрос 22 августа, 23:06 Украинцы (Фото:Karl Oss Von Eeja / Pixabay)

Подавляющее большинство, или 90,4% украинцев не согласны признать оккупированные агрессором территории частью Российской Федерации, еще 73,8% против отказа вступления Украины в НАТО.

Об этом свидетельствуют данные опроса фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова

огласно опросу, на территориальные уступки ради прекращения войны готовы пойти менее 5% украинцев. Готовность уступить будущее членство Украины в НАТО выразили несколько больше — 18% украинцев.

Видео дня

На сокращение ВСУ в мирное время, которое якобы обсуждалось в Стамбуле в 2022 году, готовы согласиться не более 13% украинцев.

Предоставить русскому языку официальный статус или отказаться от политики декоммунизации в угоду Кремлю готовы не более 17−18% опрошенных.

Несколько большую готовность идти на уступки (кроме территориальных) демонстрируют респонденты на Юге и немного в большей степени — на Востоке. Однако даже в этих регионах большинство опрошенных считает неприемлемыми любые из рассматриваемых уступок.

Справка: опрос проведен методом face-to-face по стратифицированной многоступенчатой выборке. Структура выборочной совокупности воспроизводит демографическую структуру взрослого населения исследуемых территорий по состоянию на начало 2022 года (по возрасту, полу, типу поселения).

Опрошено 2019 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. В то же время, дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности, вынужденной эвакуацией миллионов граждан.