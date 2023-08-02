Треть американцев поддерживают введение войск США в Украину — опрос 2 августа, 16:03 США (Фото:REUTERS / Al Drago)

Почти треть американцев поддерживает отправку войск США в Украину. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на результаты эксклюзивного опроса, проведенного Redfield & Wilton Strategies.

В целом 31% респондентов в США поддерживают или решительно поддерживают отправку американских войск на поле боя в Украине.

Четверть респондентов заняли нейтральную позицию, 34% - против. Почти каждый десятый респондент затруднился ответить.

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Сообщается, что в Пентагоне не комментировали результаты опроса.

Всего в онлайн-опросе, который проводился с 25 по 26 июля, приняли участие 1500 человек.

Согласно результатам, лица в возрасте от 27 до 42 лет, классифицированные как «миллениалы», в большинстве «решительно поддерживают» введение войск США в Украину.

При этом респонденты, родившиеся между 1997 и 2012 годами, заявили, что поддерживают такой шаг «в целом», 47% заявили, что они поддерживают или решительно поддерживают отправку американских войск.

Однако почти треть респондентов старше 59 лет заявили, что они против размещения американских войск в Украине, а еще 25 процентов «категорически против» этого предложения.

Лишь четыре процента респондентов «поколения Z» в возрасте от 18 до 26 лет заявили, что они категорически против отправки американских войск.

Президент США Джо Байден еще в январе 2022 года заявлял, что не планирует отвечать на вторжение России в Украину отправкой американских войск в зону боевых действий.