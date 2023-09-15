Украина вернула тела 51 погибшего защитника
Украина возвращает тела погибших защитников (Фото:Олег Котенко/Facebook)
Украина в пятницу, 15 сентября, вернула на подконтрольную украинскому правительству территорию тела 51 погибшего защитника. Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в Telegram.
Тела удалось репатриировать благодаря работе Координационного штаба, Управления гражданско-военного сотрудничества Генштаба ВСУ и Управления по вопросам пропавших без вести при особых обстоятельствах МВД.
В штабе добавили, что за два года удалось репатриировать тела 1832 защитников Украины.
«Украина будет продолжать поиски и возвращение тел всех наших героев, отдавших свою жизнь в боях за независимость Украины», — подчеркнул штаб.
29 августа в Украину вернули тела 84 погибших военнослужащих.