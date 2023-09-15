Украина вернула тела 51 погибшего защитника

15 сентября, 15:32
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Украина возвращает тела погибших защитников (Фото:Олег Котенко/Facebook)

Украина возвращает тела погибших защитников (Фото:Олег Котенко/Facebook)

Украина в пятницу, 15 сентября, вернула на подконтрольную украинскому правительству территорию тела 51 погибшего защитника. Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в Telegram.

Тела удалось репатриировать благодаря работе Координационного штаба, Управления гражданско-военного сотрудничества Генштаба ВСУ и Управления по вопросам пропавших без вести при особых обстоятельствах МВД.

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В штабе добавили, что за два года удалось репатриировать тела 1832 защитников Украины.

«Украина будет продолжать поиски и возвращение тел всех наших героев, отдавших свою жизнь в боях за независимость Украины», — подчеркнул штаб.

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29 августа в Украину вернули тела 84 погибших военнослужащих.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Война России против Украины

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