Украина вернула тела 84 погибших украинских военных

29 августа, 11:39
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29 августа Украина вернула тела 84 погибших украинских военных (Фото:https://t.me/Oleg_Kotenko_Patriot)

29 августа Украина вернула тела 84 погибших украинских военных (Фото:https://t.me/Oleg_Kotenko_Patriot)

Во вторник, 29 августа, в Украину вернули тела 84 погибших защитников.

Об этом сообщил Уполномоченный по пропавшим без вести Олег Котенко в Telegram.

«Состоялась передача тел военнослужащих, которые отдали свои жизни за Украину. Сегодня удалось вернуть родным тела 84 защитников», — написал он.

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По его словам, репатриация тел с временно оккупированных территорий Украины состоялась при содействии Минреинтеграции, Уполномоченного по пропавшим без вести в сотрудничестве с Объединенным центром при СБУ, ЦВС ВСУ, другими силовыми структурами, ведомствами и международными организациями.

Котенко заявил, что процесс возвращения тел погибших украинских военных продолжается. Он происходит в соответствии с нормами Женевской конвенции.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Украина Война России против Украины

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