Украина защитила Одессу от деградации, которую несет российский режим — Зеленский 3 сентября, 02:29 Одесса (Фото:REUTERS/Александрос Аврамидис)

Украина защитила Одессу от уничтожения, которое несет с собой Россия, заявил в своем вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 2 сентября.

В этот день Одесса празднует День города.

«Мы защитили Одессу от уничтожения. Потому что ничего другого, кроме деградации, российский режим неспособен принести. И мы вернем Одессе безопасность. Всегда Одесса была такой, что в ней чувствуешь легкость и счастье. Такой Одесса и будет», — сказал Зеленский.

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Президент отметил, что Одесса является опорой Украины на юге и всегда будет иметь глобальное значение. По его словам, это порт, от которого зависит жизнь разных народов. Он назвал Одессу городом культуры, «который умеет быть интересным для всех и умеет уважать каждого и каждую».

Зеленский также поздравил Сумы и Лисичанск, которые так же празднуют свой день 2 сентября.

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Сумы он назвал форпостом на северо-востоке, который будет всегда свободным и всегда украинским, а Лисичанск, отметил президент, еще предстоит вернуть в Украину вместе со всей Луганщиной.



«Сегодня никто не назовет конкретной даты, когда город будет снова свободным. Но каждый, кто воюет и работает ради Украины, делает все возможное, чтобы наши города и села, которые сейчас в оккупации, могли снова почувствовать нормальную и свободную жизнь», — добавил Зеленский.