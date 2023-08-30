Взорвалась над морем. В Одесской области пограничники сбили ракету россиян — вероятно, Х-101

30 августа, 12:24
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Российская ракета взорвалась над Черным морем (Фото:ГПСУ)

Российская ракета взорвалась над Черным морем (Фото:ГПСУ)

Военные-моряки одесского отряда Госпогранслужбы во время атаки в ночь на среду, 30 августа, сбили над Черным морем российскую крылатую ракету. Вероятно, это была Х-101.

Об этом ГПСУ сообщила в Facebook.

Там рассказали, что бойцы зафиксировали «смертоносную стратегическую ракету, вероятно, Х-101», выполняя задачу по противоракетной обороне.

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«По обнаруженной цели сразу открыли огонь из имеющегося вооружения. Ракета взорвалась над морем», — говорится в посте.

ГНСУ
Фото: ГНСУ

Х-101 — стратегическая крылатая ракета класса «воздух — земля». Это одна из новейших российских разработок, ракета спроектирована с использованием технологий снижения радиолокационной заметности. Подобная ракета может нести термоядерную боеголовку, в таком варианте называется Х-102.

Ночью в большинстве регионов Украины объявили воздушную тревогу, которая длилась почти четыре часа. Силы ПВО сбили все 28 ракет и 15 из 16 иранских дронов-камикадзе Shahed, запущенных Россией.

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В Житомирской области россияне атаковали дронами объект инфраструктуры, частично повредив его и железную дорогу. В Киевской — обломки повредили дома.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Одесская область Одесса Ракета Ракетные удары Война России против Украины

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