Сооснователь DroneUA, эксперт в области беспилотных технологий Валерий Яковенко рассказал в интервью Radio NV , может ли Украина изготовить за год более 20 миллионов дронов, как заявляет министр обороны Денис Шмыгаль, и насколько сегодня является критической зависимость от китайских комплектующих.

— Денис Шмыгаль, министр обороны Украины, заявил, что в 2026 году мы сможем изготовить до 20 миллионов FPV и других дронов, если партнеры предоставят необходимое финансирование. Насколько это возможно? 20 миллионов — реально?

— 20 миллионов — это абсолютно реальная цифра. Начнем с простых цифр, которые уже состоялись. Во-первых, в прошлом году Украина произвела почти пять млн — 4,7−5,2 млн — по разным источникам есть разные показатели. Это было произведено в прошлом году на украинском оборудовании, в основном из украинских комплектующих.

В этом году, конечно, никто не сбавляет темпы — только их наращивает. И даже государство говорит о закупке более пяти миллионов дронов по своим планам. Это означает, что производители производят еще больше. Обычно бюджетные средства расходуются только примерно на треть производственных мощностей наших производителей. Это означает, что остальное — это, в частности, донаты, которые все мы собираем. В целом количество, которое производит Украина сегодня, самое большое на планете. Мы производим больше, чем Юго-Восточная Азия, если сравнивать с зарубежными рынками. Это все локализовано.

Когда говорим о следующих шагах, то показатель 10−12−15 млн, даже для этого года, это не заоблачный показатель. Существуют вероятности, что после определенного открытия информации будет выяснено, что таки это и произошло. Потому что в Украине компании среднего размера — небольшие, не монстры — могут производить до пяти тысяч дронов ежедневно. Это безумная цифра.

— Одна компания или все вместе?