€110 млн инвестиций. Украина и Нидерланды запустят совместное производство deep-strike БпЛА

Киев и Амстердам в пятницу, 10 октября, подписали меморандум о взаимопонимании. Он предусматривает запуск совместного производства deep-strike БпЛА в Нидерландах с привлечением €110 млн инвестиций в рамках инициативы Build with Ukraine.

Об этом заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

Глава украинского оборонного ведомства сообщил, что встретился в Киеве со своим нидерландским коллегой Рубеном Брекельмансом.

Шмыгаль говорит, что проинформировал министра обороны Нидерландов о последствиях ночных российских ударов.

По словам главы Минобороны Украины, он детального обсудил с Брекельмансом реализацию положений меморандума о взаимопонимании, который подписали в присутствии президента Владимира Зеленского.

Также руководители оборонных ведомств отдельно остановились на ключевых приоритетах Украины: увеличении производства дронов для фронта и защиты городов, усилении дальнобойных возможностей Сил обороны, укреплении санкционного давления на страну-агрессора РФ.

7 октября эстонская компания Milrem Robotics заявила, что поставит Украине более 150 более наземных платформ THeMIS в рамках проекта, который финансируется и координируется Нидерландами.

8 октября СМИ сообщали, что нидерландское правительство планирует организовать специальную воздушную зону над Северным морем для тестирования беспилотников, которая может заработать после лета 2026 года.