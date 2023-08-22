Украина откроет еще девять пунктов пропуска на границе с ЕС — Шмыгаль 22 августа, 21:30 Денис Шмыгаль (Фото:Денис Шмыгаль / Telegram)

Украина планирует построить на границе с Европейским Союзом девять автомобильных пунктов пропуска, еще 13 — модернизировать. Кроме того, правительство стремится ввести общий таможенный контроль со странами ЕС.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал во время заседания правительства 22 августа.

В рамках развития пограничной инфраструктуры больше всего работ планируют провести на границе с Польшей. Так, Украина должна получить 160 млн евро льготного кредита для обновления дорог, пунктов пропуска, закупки сканеров. Румыния и Украина будут развивать подъездные пути и железнодорожную инфраструктуру, а также упростят пограничный контроль.

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В то же время Шмыгаль рассказал, что сейчас на границе с ЕС функционирует 21 автомобильный пункт пропуска.

Также правительство стремится к совместному таможенному и пограничному контролю со странами ЕС. То есть будет один пункт пропуска, где будут работать представители обоих государств.

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По словам премьер-министра, это ускоряет логистику и минимизирует коррупцию. Пилотный проект будет запущен на польско-украинской границе. Такое же предложение получила Румыния.

Среди прочего, Кабмин планирует продолжать реализацию «таможенного безвиза» со странами Евросоюза. Речь идет об обмене таможенной информацией о транзите товаров в режиме реального времени.

Шмыгаль отметил, что за 10 месяцев работы такого «безвиза» уже оформлено 15 тысяч транзитных деклараций в обе стороны. Теперь Украина должна перевести таможню на новое программное обеспечение.

«Путь Украины в Европейский Союз неизменен, и его важной составляющей является развитие быстрой логистики в западном направлении», — подчеркнул глава правительства.