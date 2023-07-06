Украина освободила из российского плена 45 военных и двух гражданских, среди них — защитники Мариуполя и Азовстали

6 июля, 15:52
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Освобожденные из плена 6 июля защитники Украины (Фото:Андрій Єрмак / Telegram)

Освобожденные из плена 6 июля защитники Украины (Фото:Андрій Єрмак / Telegram)

Украина в четверг, 6 июля, освободила из плена страны-террориста России 45 бойцов ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы и двух гражданских. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.

Среди освобожденных — два офицера, 41 рядовой и сержант, гражданский сотрудник Азовстали и боец Сил территориальной обороны из Херсона. Из плена вернулись защитники Мариуполя и Азовстали, бойцы с Донецкого, Запорожского и Херсонского направлений, среди них есть раненые.

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Ермак также сообщил, что домой вернули 6-летнего мальчика и 10-летнюю девочку, которых незаконно вывезли на территорию страны-агрессора России.

«Их мать, боевого медика, освободили во время большого обмена в октябре 2022 года. Они с мужем давно ждали возвращения своих детей, которых Россия незаконно депортировала, пытаясь скрыть похищение», — написал он.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец написал в Telegram, что с 24 февраля 2022 года Украина освободила 2576 пленных, обмен 6 июля стал 47-м. По его словам, большинство освобожденных в ходе этого обмена — тяжело ранены.

«Мы помним обо всех наших людях и работаем, чтобы освободить из тюрем, застенков и лагерей врага каждого украинца», — добавил он.

Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что среди освобожденных десять нацгвардейцев и четыре пограничника, все они обороняли Мариуполь, самому младшему из них 21 год.

Позже в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными уточнили, что домой вернулись:

  • 28 бойцов ВСУ (из них десять — территориальной обороны);
  • 10 — Нацгвардии;
  • четверо — пограничники;
  • один — военный моряк;
  • работник завода Азовсталь и активист из Херсона, которых считали пропавшими без вести.

«У некоторых из украинских защитников тяжелые боевые ранения, травмы, полученные в плену. После освобождения их ждет программа лечения, реабилитации и реинтеграции, а сразу после обмена все возвращенные из вражеского плена получают набор самых необходимых вещей и средств для связи с родными», — сказано в сообщении.

11 июня Украина вернула из российского плена 95 человек. Среди них — бойцы ВСУ, Нацгвардии и пограничники. Удалось освободить пленных из Мариуполя, ЧАЭС, острова Змеиный, из-под Бахмута, а также защитников Азовстали. Также удалось вернуть участников спецоперации, летавших на вертолете в окруженный Мариуполь на Азовсталь.

Редактор: Нина Григорская

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