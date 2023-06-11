Украина вернула из российского плена 95 человек 11 июня, 18:51 Украина вернула из российского плена 95 человек (Фото:Андрей Ермак / Telegram)

В воскресенье, 11 июня, Украина вернула из российского плена 95 человек. Среди них бойцы ВСУ, Нацгвардии и пограничники.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

В частности, удалось вернуть пленных из Мариуполя, ЧАЭС, острова Змеиный, из-под Бахмута, а также защитников Азовстали.

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Также удалось вернуть участников спецоперации, летавших на вертолете в окруженный Мариуполь, на Азовсталь.

Ермак уточнил, что многие находились в плену ранеными.

«Продолжаем выполнять задачу президента Украины Владимира Зеленского вернуть всех. Я благодарен нашей команде, Координационному штабу по обращению с военнопленными за работу 24/7. Она продлится до того дня, когда в Украину вернется последний пленник», — заявил он.

25 мая Украина вернула из российского плена 106 защитников. Это воины с Бахмутского направления.

6 мая домой вернули 45 защитников Азовстали. Всего с начала полномасштабного вторжения Украина освободила из российского плена 2430 человек, 139 из которых — гражданские лица.