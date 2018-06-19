Украина бьет тревогу из-за обострения в Азовском море. Почему государство не может ответить на незаконные действия РФ

Россия продолжает усиливать десантное присутствие на Азовском море, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов во время его встречи с послом Великобритании в Украине Джудит Гоф. В регионе возможны провокации со стороны России. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Россия укрепляет позиции в регионе

Турчинов напомнил о попытках блокирования россиянами кораблей, следующих в украинские порты в Азовском море в июне.

На Азовском море возникает кризис, который россияне готовили в течение нескольких лет

Сейчас в регионе Россия разместила природоохранные подразделения ФСБ и усилила их боевыми единицами.

Эти формирования продолжают незаконно проверять все корабли в этой акватории и являются причастными к похищению украинских рыбаков.

Все эти факты свидетельствуют об усилении присутствия России в регионе, сообщил постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин. Он заверил, что украинские военные реагируют на эти действия россиян в разрешенных законодательством пределах.

РФ использует не денонсированные вовремя соглашения

Однако украинцам мешает ряд соглашений с Россией, действие которых до сих пор не прекращено. Есть даже внутренние сделки, выход из которых должен объявить Кабмин без голосования в парламенте.

10% среди 450 межгосударственных и межведомственных соглашений с РФ было приостановлено с начала российской агрессии

Например, соглашение о рыболовстве на Азове - это один из документов, который позволяет россиянам находиться в любой точке Азовского моря. Соглашения не денонсированы, в частности, из-за лобби рыбной мафии, заявил Бабин.

"Должен быть немедленно принят закон о внутреннем море, прилегающей зоне и территориальном море. Ведь даже если мы согласимся, что эти воды должны существовать, то очень странно, что у нас нет такого закона, который хотя бы на Черном море развязал бы руки нашим пограничникам. Сегодня при отсутствии такого закона наши пограничники могут останавливать россиян на расстоянии 12 миль от берега Одессы, например. А если этот закон будет, то они будут иметь право задерживать на расстоянии 24 миль. Но по странному стечению обстоятельств Верховная Рада этот закон никак не может проголосовать", - рассказал Бабин.

18 июня, в понедельник, президент Петр Порошенко сообщил, что ситуацию в Черном и Азовском морях, а также действия России он будет обсуждать с лидерами Евросоюза на саммите 9 июля и надеется на их жесткую позицию по этому вопросу.

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Лишь 10% среди 450 межгосударственных и межведомственных соглашений с Россией было приостановлено или денонсировано с начала российской агрессии, сообщила глава парламентского комитета по иностранным делам Анна Гопко.

В сфере вооружения и защиты на Азовском море Украина проигрывает России

Ситуация с остальными документами не понятна.

Глава парламентского комитета удивлена, почему ревизию этих соглашений министерство иностранных дел до сих пор не провело. Уже в эту среду вопрос о заключенных межгосударственных договоров с Россией будет обсуждаться на заседании комитета, рассказала Гопко.

"Видим, что ситуация с безопасностью ухудшилась, что Россия начинает обучения. Возникает вопрос, что делать с соглашением от 2003 года о сотрудничестве между Украиной и РФ в Азовском море и Керченском проливе. Нам нужно думать, как защищать себя, не позволять использовать воды, береговую линию в размещении флотилии РФ в своих интересах и для эскалации военной ситуации в Азовском море", - отметила Гопко.

Подготовленная ​​операция

На Азовском море имеет место кризис, который россияне готовили в течение нескольких лет, сообщил экс-заместитель начальника Генерального штаба Игорь Романенко. По его словам, россияне постоянно заводят туда новые корабли, в первую очередь катера с различной глубиной усадки. В сфере вооружения и защиты на Азовском море пока Украина проигрывает России.

"У нас есть артиллерийские катера. Нам нужно делать ракетные катера такие, как Гарпун. Проводим обучение штурмовой авиации. Нужно также поднимать дипломатический вопрос", - заверил Романенко.

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Напомним, что 20 мая российские военные закрыли для украинских судов 2000 квадратных километров Азовского моря. В ответ на такие действия РФ Украина ограничила доступ к акватории на трех участках Азовского моря до осени из-за проведения учений.