Три участка Азовского моря закрыты для учений украинскими ВМС. Как Украина отвечает на нарушение РФ Конвенции по морскому праву

Три участка Азовского моря закрывают к осени из-за проведения учений. Такую информацию обнародовал пресс-центр Военно-морских сил Украины. Часть акватории закрыта по заявке Вооруженных сил Украины с 1 июня по 1 сентября. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Речь идет о районах на восток от Мариуполя, у Широкино, в районе Мелекино и Белосарайской косы, а также на восток от Бердянска. Такие действия украинских ВМС - ответ на аналогичные действия Российской Федерации, в которой с 19 до 23 мая под предлогом стрельб закрыли огромный район Азовского моря возле Мариуполя и Бердянска.

Украинский журналист и военный эксперт Денис Попович отметил, что никаких мер по боевой подготовке так и не провели, но было задержание судов, направлявшихся в украинские порты. Они, кстати, продолжаются до сих пор. Эксперт считает, что вероятность конфликта значительно выше во время 3-месячных украинских учений. Особенно в районе Новоазовск - Седово.

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Ни о какой угрозе курортному сезону не идет, добавил Попович. Напротив, отдельные районы выбрали как раз с целью защиты отдыхающих. А вот агрессивные действия российской стороны могут испугать желающих отдохнуть на Азовском море. Но пока между Россией и Украиной будет действовать соглашение о сотрудничестве в использовании Азовского моря - агрессор будет чувствовать себя свободно.

Договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива

Договор между Украиной и Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива подписали во времена президентства Леонида Кучмы в 2003 году.

Украинское правительство должно пересмотреть договор 2003 года между Украиной и РФ

Документ вступил в силу в 2004 году и определяет Азовское море и Керченский пролив исторически внутренними водами Украины и РФ.

Отмечается, что море разграничивается линией государственной границы в соответствии с соглашением между сторонами. Но такое ​​специальное соглашение так и не подписали. В договоре указано: торговые судна и военные корабли, а также другие государственные суда с флагом Украины, РФ и других государств пользуются в Азовском море свободой судоходства.

Споры, связанные с толкованием и применением настоящего договора, разрешаются путем консультаций и переговоров, а также другими мирными средствами по соглашению сторон.

Угрозы от действий РФ в Азовском море для Украины

Этот договор можно и необходимо пересмотреть, отметил военный журналист Владислав Селезнев. Это поможет обеспечить надлежащее представительство интересов нашей страны в акватории Азовского моря. Инициировать расторжение договора должно украинское правительство.

Российские пограничники задерживали суды, которые направлялись в украинские порты. Стрельбы так и не проводились

"Те процессы, которые происходят в Азовском море, не могут способствовать экономическому развитию нашего государства. Из-за строительства Керченского моста произошли ограничения по высоте судов, а также провокационные действия пограничной службы РФ создают негативные последствия для экономической деятельности Украины", - считает Селезнев.

Россия постоянно блокировала возможность провести линию государственной границы по Азовскому морю. И поэтому там отсутствует 12-мильная зона, предусмотренная конвенциями ООН. И это дает возможность российской стороне параллельно наращивать военные группировки.

В течение последних двух недель мая Москва без огласки перебросила 6 артиллерийских бронированных катеров и столько же десантных с Каспийской флотилии к Азовскому морю. Эксперт Майдана иностранных дел, крымчанин Андрей Клименко отметил, что происходит фактическая экономическая блокада портов Мариуполя и Бердянска.

"Заблокировать де-факто Мариупольский и Бердянский порты, оставить без работы тысячи людей, создать там социальное напряжение. А мы знаем, что в этих регионах осталось много тех, кто, к сожалению, ждет Путина. Нельзя исключать, что это отвлечение внимания. А основной удар может быть нанесен по морским коммуникациям Украины в Черном море", - сказал Андрей Клименко.

Ранее сообщалось, что 20 мая Россия закрыла для украинских судов две тысячи квадратных километров Азовского моря из-за проведения боевых стрельб. С 30 апреля этого года Россия начала осмотр судов, проходящих через Керченский пролив.