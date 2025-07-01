Украина несет невероятные жертвы во время отражения российской агрессии и имеет большой моральный авторитет, однако обратной стороной этого после завершения войны может стать мифологизированная правота, которая навредит.

Об этом в интервью NV сказала исследовательница восточноевропейской истории в Йельском университете, а ныне преподаватель школы Мунка в университете Торонто Марси Шор.

По ее словам, к такому выводу она пришла, общаясь с украинской молодежью.

«Масштабы ваших страданий, смертей, мученичества и жертв приведут к огромному соблазну мифологизировать прошлое. Этого будет очень трудно избежать, потому что ваша жертва такая реальная, такая непосредственная и такая глубокая. И я говорю им: ваш авторитет на мировой арене, ваша способность говорить с позиции морального авторитета будет проистекать не из того, что вы происходите из нации, которая была невинной с незапамятных времен, потому что такой нации нет. Не существует такой страны, у которой бы не было темных моментов на своем пути. Но эта мифологизированная моральная правота становится соблазном для любой страны — от Польши до Америки», — сказала историк, отвечая на вопрос, что может отравить украинскую демократию на пути в ЕС.

Такого соблазна, по мнению Шор, можно и нужно избежать.

«Ваш авторитет на мировой арене будет проистекать из вашей способности смотреть на прошлое с широко открытыми глазами и настаивать на том, чтобы говорить правду. И если вы сможете это сделать, это будет тем, что поведет вас вперед», — резюмировала она.