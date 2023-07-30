Во время задержания. В Житомире мужчина с ножом попытался напасть на военного 30 июля, 12:30 Задержание нападавшего (Фото:Полиция Житомирской области/Facebook)

В Житомире мужчина угрожал прохожим ножом. После вызова нацгвардейцев, которые патрулировали в микрорайоне, он также попытался напасть на военнослужащего.

Об этом сообщает полиция Житомирской области в Facebook.

Отмечается, что инцидент произошел около 14:00 в субботу, 29 июля. В полицию поступило сообщение, что на улице Небесной Сотни неизвестный мужчина ведет себя агрессивно и угрожает окружающим ножом.

Видео дня

На место прибыли нацгвардейци, которые проводили патрулирование. Мужчина не отреагировал на призывы военных бросить нож и попытался напасть на бойца. Нацгвардеец сделал предупредительные выстрелы, а затем остановил нападавшего, ранив его.

Мужчине оказали помощь, он находится в больнице. Нападающим оказался житель Житомира 1986 года рождения.

По факту хулиганства открыли уголовное дело (ч. 4 ст. 296 и ч. 1 ст. 345 УКУ). Статьи закона предусматривают лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Мужчина должен будет пройти экспертизы, в том числе по употреблению веществ, влияющих на поведение.