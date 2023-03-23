Житель Житомира сообщал «вагнеровцам» о местах дислокации военных объектов — Офис генпрокурора 23 марта, 12:37 Мужчине сообщено о подозрении (Фото:www.gp.gov.ua)

Житель Житомира сообщал «вагнеровцам» о местах дислокации военных объектов, сообщил Офис генпрокурора в четверг, 23 марта.

В ведомстве заявили, что при процессуальном руководстве прокуроров Житомирской областной прокуратуры разоблачено и сообщено о подозрении местному жителю в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

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По данным следствия, проживающий в Житомире уроженец Херсонской области через собственный аккаунт в запрещенной соцсети Вконтакте наладил связь с представителем ПВК Вагнер и согласился сотрудничать с вражеской разведкой.

В прокуратуре заявили, что предатель собирал информацию о расположении в Житомире стратегически важных военных объектов, местах дислокации подразделений военнослужащих и военной техники ВСУ.

«Полученные сведения наносил на карту, фотографировал и передавал изображение врагу для возможного использования при планировании и ведении боевых действий», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, особую активность подозреваемый проявил в течение сентября-октября 2022 года. По совету российского куратора для конспирации и сокрытия своей преступной деятельности пользовался позывным «Снаров».

Фото: www.gp.gov.ua

Фото: www.gp.gov.ua

Фото: www.gp.gov.ua

В настоящее время в суд подано ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование проводит Управление СБУ в области.