Российские оккупанты на востоке Украины безуспешно пытаются навести понтонные переправы через реку Оскол, чтобы создать условия для окружения или штурма города Купянск Харьковской области.

Об этом сообщил спикер оперативно-тактической группировки Харьков Павел Шамшин в эфире телемарафона Єдині новини.

Шамшин отметил, что оккупанты перебрасывают пехоту на западный берег реки Оскол, чтобы расширить плацдарм для атаки на Купянск.

«Цель россиян очевидна — подготовить условия для окружения или штурма города. Но чтобы реализовать эти планы, врагу надо навести надежные переправы через Оскол, а именно понтоны, которыми они смогли бы перебрасывать бронетехнику», — отметил он.

Россияне, по его словам, регулярно пытаются наводить такие переправы, но успеха не имеют. Аэроразведка Сил обороны наблюдает за рекой и применяет все необходимые огневые средства в случае обнаружения приближения вражеской спецтехники.

«Сейчас переправ, которыми россияне могли бы перебрасывать технику на западный берег Оскола, у врага нет», — отметил он.