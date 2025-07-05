Пожар после атаки БпЛА в Чугуеве Харьковской области, 5 июля 2025 года (Фото: ГСЧС Харьковщины)

Войска страны-агрессора России в ночь на субботу, 5 июля, массированно атаковали дронами города Чугуев и Купянск Харьковской области, погиб один человек, пострадали — 15, среди них двое детей, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В Чугуеве повреждены общежитие, СТО, 10 автомобилей, почта и нежилое строение.

Фото: ГСЧС Харьковщины

ГСЧС уточняет, что на одном из объектов в городе в результате атаки возник масштабный пожар, его ликвидация продолжается.

К ликвидации последствий российского обстрела привлекали 93 спасателя и 29 единиц техники ГСЧС, в том числе пожарный поезд.

В Купянске в результате российского ночного удара погибла 55-летняя женщина, пострадали четыре человека. Глава ОВА сообщил о повреждении зданий, школы и магазина.

Ранее 5 июля Синегубов сообщал о трех пострадавших в Чугуеве в результате ночного удара шахедами.