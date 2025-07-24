В Крыму под ударом оказался аэродром Саки (Фото: Скриншот видео Крымский ветер / Telegram)

В ночь на четверг, 24 июля, во временно оккупированном Крыму под атакой оказался аэродром Саки.

Об этом сообщает Telegram-канал Крымский ветер.

По предварительной информации, против БПЛА российские оккупанты применяли вертолеты.

О последствиях атаки пока не известно.

Ранее сообщалось, что под атакой оказался и аэродром Кача.

В оккупированном Крыму вечером среды, 23 июля, объявляли воздушную тревогу из-за атаки дронов. Telegram-каналы сообщали о серии взрывов в Севастополе, возле аэродрома Бельбек.

Впоследствии Telegram-канал сообщил о двух мощных взрывах над селом Вилино, недалеко от аэродрома Кача.

9 июля в Красноперекопском районе захваченного россиянами Крыма был слышен громкий взрыв. Очевидцы сообщали об атаке дронами на полуостров и «работе» российской ПВО.

В свою очередь гауляйтер оккупированного Севастополя Михаил Развожаев утверждал, что в районе Северного и Южного молов российский флот якобы проводит противодиверсионные «тренировки» с применением «различных видов оружия». Он заявлял, что в городе «все спокойно».