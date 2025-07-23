Оккупированный Крым массированно атаковали дроны: взрывы раздавались вблизи аэродромов Бельбек и Кача

В оккупированном Крыму вечером среды, 23 июля, объявляли воздушную тревогу из-за атаки дронов. Telegram-каналы сообщали о серии взрывов в Севастополе, возле аэродрома Бельбек.

Как сообщил Telegram-канал Крымский ветер, на аэродроме Бельбек сработала российская система ПВО С-400. В сторону моря было выпущено около 10 ракет в 19:02. В 19:12 с Бельбека в сторону моря было запущено еще три ракеты ПВО.

В Z-пабликах нарисовали украинские дроны, которые летели в Крым рядами и колоннами, пишет Крымский ветер.

Впоследствии Telegram-канал сообщил о двух мощных взрывах над селом Вилино, недалеко от аэродрома Кача.

В 20:01 объявили отбой тревоги.

9 июля в Красноперекопском районе захваченного россиянами Крыма был слышен громкий взрыв. Очевидцы сообщали об атаке дронами на полуостров и «работе» российской ПВО.

В свою очередь гауляйтер оккупированного Севастополя Михаил Развожаев утверждал, что в районе Северного и Южного молов российский флот якобы проводит противодиверсионные «тренировки» с применением «различных видов оружия». Он заявлял, что в городе «все спокойно».