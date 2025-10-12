Армия РФ атаковала Сумы шахедом: в домах выбиты окна, повреждено нежилое здание

12 октября, 23:39
Последствия удара РФ по Сумах вечером 12 октября (Фото: Олег Григоров/Telegram)

Последствия удара РФ по Сумах вечером 12 октября (Фото: Олег Григоров/Telegram)

Вечером воскресенья, 12 октября, российские оккупанты ударили беспилотником по Ковпаковскому району Сум. В результате атаки были выбиты окна в нескольких многоэтажках, а также повреждено нежилое здание.

Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров.

«Предварительно, жертв и раненых нет. За медицинской помощью обратилась женщина — у нее острая реакция на стресс, врачи оказали необходимую помощь», — отметил он.

Сейчас продолжается обследование места удара.

Олег Григоров/Telegram
Фото: Олег Григоров/Telegram
Редактор: Никита Днепровский

Теги:   Сумы Война России против Украины шахеды атака шахедов

