Армия РФ атаковала Сумы шахедом: в домах выбиты окна, повреждено нежилое здание

Вечером воскресенья, 12 октября, российские оккупанты ударили беспилотником по Ковпаковскому району Сум . В результате атаки были выбиты окна в нескольких многоэтажках, а также повреждено нежилое здание.

Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров.

«Предварительно, жертв и раненых нет. За медицинской помощью обратилась женщина — у нее острая реакция на стресс, врачи оказали необходимую помощь», — отметил он.

Сейчас продолжается обследование места удара.