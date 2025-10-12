Армия РФ атаковала Сумы шахедом: в домах выбиты окна, повреждено нежилое здание
Последствия удара РФ по Сумах вечером 12 октября (Фото: Олег Григоров/Telegram)
Вечером воскресенья, 12 октября, российские оккупанты ударили беспилотником по Ковпаковскому району Сум. В результате атаки были выбиты окна в нескольких многоэтажках, а также повреждено нежилое здание.
Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров.
«Предварительно, жертв и раненых нет. За медицинской помощью обратилась женщина — у нее острая реакция на стресс, врачи оказали необходимую помощь», — отметил он.
Сейчас продолжается обследование места удара.