В Сумах российский беспилотник попал в крышу многоэтажки
Последствия удара по крыше многоэтажки в Сумах 8 октября (Фото: Суспільне Сумы)
Российские беспилотники в среду, 8 октября, атаковали город Сумы. Один из них попал в крышу многоэтажного дома. Об этом сообщил и.о. Сумского городского головы Артем Кобзарь.
«Сейчас есть три попадания вражеских беспилотников: одно из них — в многоквартирный дом, в крышу. Повреждена крыша и несколько окон. По предварительной информации, раненых или погибших нет. На месте работают все соответствующие службы», — сказал Кобзарь.
Начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко уточнил, что удар пришелся по крыше жилого дома в Заречном районе.
Другой «прилет» — в Ковпаковском районе города. По словам Кривошеенко, в результате удара произошло возгорание нежилого помещения, повреждены частные жилые дома. Предварительно без пострадавших, говорит начальник МВА.