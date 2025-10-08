В Сумах российский беспилотник попал в крышу многоэтажки

8 октября, 17:08
Последствия удара по крыше многоэтажки в Сумах 8 октября (Фото: Суспільне Сумы)

Российские беспилотники в среду, 8 октября, атаковали город Сумы. Один из них попал в крышу многоэтажного дома. Об этом сообщил и.о. Сумского городского головы Артем Кобзарь.

«Сейчас есть три попадания вражеских беспилотников: одно из них — в многоквартирный дом, в крышу. Повреждена крыша и несколько окон. По предварительной информации, раненых или погибших нет. На месте работают все соответствующие службы», — сказал Кобзарь.

Начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко уточнил, что удар пришелся по крыше жилого дома в Заречном районе.

Другой «прилет» — в Ковпаковском районе города. По словам Кривошеенко, в результате удара произошло возгорание нежилого помещения, повреждены частные жилые дома. Предварительно без пострадавших, говорит начальник МВА.

Редактор: Тарас Семенюк

