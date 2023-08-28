Ликвидированы кадыровцы. ГУР показало видео утреннего удара по штабу ОМОНа в Энергодаре 28 августа, 17:13 Удар по штабу ОМОНа в Энергодаре — кадр видео с дрона (Фото:ГУР / Telegram)

Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало видео удара дроном по штабу ОМОНа во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области утром в понедельник, 28 августа.

Как сообщили в ГУР, операцию, которую координировали украинские разведчики, осуществило местное движение сопротивления.



В 09:50 украинские силы попали в импровизированную «казарму» подразделения Ахмат-1 в здании на улице Строителей, 46. Ранее там было отделение одного из украинских банков. Его кадыровцы захватили после оккупации города и переоборудовали для своих нужд.

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В результате удара в помещении начался пожар. На место происшествия прибыли пожарные расчеты и кареты скорой помощи.



Пострадал личный состав оккупантов и припаркованные во дворе автомобили. Информацию о количестве убитых и раненых «кадыровцев» пока уточняют. Жертв и пострадавших среди гражданского населения нет, отметили в ГУР.

По данным разведки, после серии взрывов оккупанты срочно эвакуировали местную военно-гражданскую администрацию. Сейчас в Энергодаре проходят проверки и ограничен доступ к интернету.

Ранее в ГУР сообщал, об ударе по штабу ФСБ в Энергодаре и парковочной площадке возле него 23 августа. Тела убитых захватчиков несколькими военными Уралами увезли в направлении Мелитополя, отмечала разведка.